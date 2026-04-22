Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

El petróleo se acerca a los US$100 pero el mercado mantiene la calma a la espera de resultados de Tesla

El mercado espera los resultados de Tesla tras el cierre de la sesión.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

petróleo Wall Street Tesla mercados internacionales guerra dólar
<p>El petróleo se acerca a los US$100 pero el mercado mantiene la calma a la espera de resultados de Tesla</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Gobierno retira de Contraloría decreto clave en la implementación de la reforma previsional
2
Economía y Política

Minuta de economistas de la oposición calcula que la reforma de Kast reducirá los ingresos fiscales en US$ 4.400 millones al año, un 7% de la recaudación anual del Estado
3
Empresas

CGE apuesta a "seguir creciendo en inversiones" en Chile y Nicolás Eyzaguirre busca permanecer en el directorio
4
Internacional

Nobel de Economía anticipa una recesión global por la destrucción de demanda de petróleo forzada por la guerra
5
Empresas

“Los tiempos pasados no volverán”: el crudo diagnóstico de Concha y Toro ante el nuevo escenario de la industria
6
Mercados

Liderado por dos socios fundadores: el equipo de Picton que custodia los patrimonios de los ministros Barros y Mas
7
Mercados

Principales bancos privados del país anotan dispares resultados al primer trimestre de 2026
8
Empresas

Cencosud sigue con su plan de expansión y apunta a abrir dos supermercados en Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete