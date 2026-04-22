El petróleo se acerca a los US$100 pero el mercado mantiene la calma a la espera de resultados de Tesla

Es una sesión con importantes noticias de empresas. La gran protagonista será Tesla, que reportará sus resultados tras el cierre de la sesión. Su reporte y la conferencia con inversionistas llega en medio de un renovado optimismo en el mercado en torno a la IA y las inversiones para su desarrollo.

JPMorgan eleva su objetivo para el S&P500 a 7.600 puntos para fines de 2026, con potencial de llegar a los 8.000 puntos, si el impulso de la IA continúa y los riesgos geopolíticos se reducen.

La proyección parece optimista dado el escenario de esta mañana. Se reporta el ataque a dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, después de que las delegaciones de EEUU e Irán suspendieran su viaje a Pakistán para nuevas negociaciones.

El mercado refleja el deterioro de la situación en Irán, pero aún parece optimista. Sí, el petróleo retoma las alzas. El barril de crudo Brent vuelve a rondar los US$100 y el WTI supera ligeramente los US$90. Pero vemos una caída del dólar y un comportamiento mixto de los índices. En Asia, la sesión fue mixta y el índice regional cae 0,81%. Pero en Europa, el Stoxx600 se esfuerza por defender un alza de 0,12%. Los futuros de Wall Street operan con avances bastante firmes.

La holandesa ASM, fabricante de equipo clave para el suministro de semiconductores, reportó un aumento de la demanda por encima de lo esperado. Sus acciones suben 8,44% e impulsan otras acciones del sector.

La pregunta es por cuánto tiempo el optimismo en torno a la IA permitirá al mercado ignorar, o restar gravedad, a las alertas que se suman sobre el impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

Desde Suiza, donde se realiza un encuentro de traders de materias primas, Mercuria advierte de un “cisne negro” para la industria del aluminio. La firma advierte que no será fácil reemplazar el aluminio afectado por el bloqueo de Ormuz y anticipa un déficit de 2 millones de toneladas para este año. EEUU, Europa y México importan entre un 20% y 25% de su aluminio desde el Golfo Pérsico.

Por su parte, Vitol advierte que la crisis energética se convertirá pronto en una crisis alimentaria, por la interrupción de los envíos de fertilizantes. La industria agrícola enfrenta no solo el bloqueo de los envíos desde el Golfo, sino también mayores tarifas de transporte y retrasos en el tránsito en otros puntos clave, como el Canal de Panamá, por la alta congestión causada por el desplazamiento del tránsito de cargueros de petróleo.

Las aerolíneas también se ven afectadas. Se teme una eventual escasez de combustible para aviones. United Airlines retiró su proyección de los ingresos y las utilidades para este año. Lufthansa anuncia el recorte de 20.000 vuelos en su programa de vuelos para el verano europeo, la temporada de mayor actividad, para ahorrar combustible.

A pesar de las señales, el mercado parece convencido de que EEUU e Irán buscarán una salida pronto a la crisis. Se toma como señal positiva la decisión de la Casa Blanca de extender el cese al fuego, mientras mantiene el bloqueo a las embarcaciones iraníes. Pero Teherán alega que el bloqueo es en sí mismo una violación al cese al fuego, por considerarlo una agresión militar.

La situación en Irán opaca cualquier reacción a la audiencia de Kevin Warsh, nominado para presidir la Fed ante el Senado. Warsh presentó los lineamientos de las reformas que le gustaría implementar en la Fed. La lectura es que los cambios no son muy polémicos y la defensa de Warsh respecto a la independencia de la Fed fue bien recibida . (Más sobre esto en el podcast) Sin embargo, su aprobación se ve bloqueada por el senador republicano Thom Tillis, quien, aunque apoya a Warsh, se niega a votar hasta que el Departamento de Justicia retire la demanda contra Jerome Powell. No hay mayor reacción en el mercado de bonos.

La alemana Deutsche Telekom destaca en los titulares. Bloomberg reporta que la firma considera una integración total con la estadounidense T-Mobile, en la que es el principal accionista con un 53%. La operación crearía un gigante de las telecomunicaciones.

BHP anuncia un acuerdo con el principal comprador de metales de China para la venta de mineral de hierro. Además, adelantó que su producción de cobre este año estará en torno al tope de la guía entregada de 2 millones de toneladas.

Anthropic es protagonista también en medio de reportes de que usuarios no autorizados lograron acceder a su modelo Mythos, que permite identificar rápidamente debilidades de seguridad en sitios web y estructuras de software.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: