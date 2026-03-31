Las acciones suben y EL petróleo retrocede luego que WSJ informa que Trump estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán
“El Presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron fuentes del Gobierno”, reporta The Wall Street Journal.
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El mercado se prepara para cerrar un trimestre marcado por las caídas, el desarme de los escenarios favoritos a inicios de año (cobre, mercados emergentes, etc..) y la guerra en Irán como principal riesgo y preocupación.
La urgencia por un fin pronto a la guerra lleva a los índices a reaccionar a un nuevo titular. Esta vez de The Wall Street Journal. “El Presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron fuentes del Gobierno”, reporta WSJ.
Los futuros estadounidenses avanzan a una apertura con fuertes alzas, impulsando con ellos las acciones europeas. El dólar frena su avanzada y el petróleo retrocede.
Quizás los inversionistas ven en el reporte de WSJ una señal de que la Casa Blanca quiere terminar pronto con el conflicto y prefieren concentrarse en lo positivo de un fin de los ataques en el corto plazo. El aumento del precio de la bencina por sobre los US$4 por galón en EEUU, como se confirma esta mañana, es visto como un factor de presión para el gobierno de Trump a menos de ocho meses de las elecciones legislativas.
Pero la reacción que vemos en los mercados esta mañana no se alinea con otras señales que llegan desde EEUU e Irán. No solo Trump amenazó nuevamente con “aniquilar” la infraestructura de energía y agua (lo que sería un crimen de guerra) de Irán, si no reabre el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril; también se reporta un ataque estadounidense a un centro de municiones iraní esta mañana. Por su parte, Irán intensifica los ataques contra Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y ataca un carguero petrolero kuwaití en un puerto de Dubái.
También hay que recordar que la reapertura del estrecho de Ormuz es clave para reducir el impacto económico de esta guerra. Cada día que el estrecho permanece cerrado implica un mayor tiempo para la normalización del suministro energético. También se pone la alerta sobre la interrupción en el suministro de fertilizantes, aluminio y helio, materiales clave para la fabricación de semiconductores.
En el podcast amplío más sobre las consideraciones a tener en cuenta respecto a los aparentes planes de la Casa Blanca.
La reacción del mercado esta mañana también podría entenderse como la necesidad de encontrar una señal de mejoría al cierre del peor trimestre para Wall Street en cuatro años, con el Nasdaq ya en territorio de corrección. El impacto ha sido global. Las acciones europeas están por cerrar su primer trimestre de pérdidas tras cinco al alza.
También tenemos ya cifras del impacto de la guerra en Irán en la inflación en Europa. La Eurozona reportó un alza mensual de 1,2% en su IPC de marzo. Se trata de la mayor alza mensual desde octubre de 2022. La primera estimación de la tasa de inflación anual para marzo marcó un 2,5%, desde el 1,9% de febrero, y es su mayor nivel en seis meses.
En EEUU, analistas de BofA y UBS advierten que el alza del precio de los combustibles amenaza uno de los principales factores para el optimismo en torno a la economía estadounidense para este año: el consumo. Una de las ideas a inicios de año era que las mayores devoluciones de impuestos, por la One Big Beautiful Bill, impulsarían el consumo. Pero BofA advierte que la gran mayoría de esa inyección de liquidez se destinará a financiar el aumento de las bencinas. UBS advierte de menores visitas a restaurantes de parte de los consumidores, también por el alza de los combustibles.
El mercado estará atento a la rueda de prensa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, convocada a las 08:00 horas de Washington (09:00 de Chile).
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Nike reporta resultados tras el cierre de la sesión en Wall Street.
- 09:00 El INE publica los índices de producción de cobre, industrial y manufacturas, además de las ventas de retail de febrero.
- 11:00 En EEUU Se publican índices de precios de la vivienda y la encuesta JOLTS de aperturas, renuncias y cambios laborales.
- 15:00 El banco central de Colombia anuncia su decisión de política monetaria. El mercado espera un alza de tasas de entre 50 y 100 puntos base desde la tasa de 10,25%.
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