Reporte de negociaciones para un alto al fuego en Irán impulsan al mercado

La semana comienza con los mercados a la espera de nuevos anuncios de la Casa Blanca. Tras nuevas declaraciones contradictorias durante el fin de semana, ahora la atención se concentra en la conferencia de prensa que el presidente Donald Trump dará esta tarde.

Los futuros de Wall Street operan al alza, el dólar y el petróleo retroceden camino a la apertura. La jornada está marcada por la ausencia de la mayoría de las bolsas europeas, China y Hong Kong cerradas por feriado. En Asia, la jornada estuvo marcada por los avances de más de 1% del Nikkei japonés y el Kospi coreano.

A través de su red social, Truth Social, y usando un lenguaje más agresivo y de tono más alto, Trump amenazó el fin de semana a Irán con bombardear plantas eléctricas, puentes y otra infraestructura si no abría el estrecho de Ormuz antes de que se cumpliera el ya extendido plazo que vence esta noche. Horas después, Trump mantuvo la amenaza de “no dejar ni un puente en pie”, pero dio a Irán hasta las 20:00 horas de mañana.

La extensión de plazo se entendió como una señal de que la Casa Blanca está presionada para alcanzar un acuerdo con Irán, especialmente después de que Irán derribó un jet que obligó a una extensiva operación de rescate de su piloto durante el fin de semana.

El petróleo revirtió las alzas causadas por el primer post de Trump y las acciones retomaron las alzas tras la extensión del plazo e impulsadas por reportes de negociaciones para un alto al fuego. Citando a cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, la publicación Axios afirma que mediadores pakistaníes, egipcios y turcos, y contactos a través de mensajes de texto entre Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi negocian un cese al fuego por 45 días, que podrían llevar a un fin del conflicto.

La presión política al interior de EEUU está creciendo. El alza de los precios de los combustibles tiene un impacto directo en la percepción del costo de la vida, un tema central para los electores. Esta semana, el mercado recibirá la primera medición del impacto de la guerra en Irán en la inflación en EEUU, con el dato del IPC de marzo.

Pero hay otra cifra económica de EEUU que también impacta en el mercado. El viernes se reportó una creación de 178.000 empleos no agrícolas durante marzo, casi tres veces más de lo que anticipaban los analistas y la mayor expansión desde diciembre de 2024. La tasa de desempleo bajó del 4,4% al 4,3%.

Sin embargo, Paul Donovan, economista jefe de UBS Wealth Management, advierte que, a pesar de un reporte laboral positivo, hay que tener en cuenta que la baja de la tasa de desocupación se debió a una reducción de la población laboral activa y que el desempleo de largo plazo continúa elevado. Además, hay dudas sobre la calidad de los datos “ya que la tasa de respuesta de la encuesta de hogares alcanzó su mínimo histórico”.

En Brasil, ARX Investimentos reporta que el gobierno prepara un fuerte impulso fiscal en este año electoral, con estímulos por R$742 mil millones (5,4% del PIB), un salto del 139% frente a 2025. El paquete combina más crédito del BNDES, expansión del crédito consignado, uso de fondos públicos y rebajas tributarias, apuntalando el consumo y la inversión sin afectar plenamente el resultado fiscal.

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