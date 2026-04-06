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Reporte de negociaciones para un alto al fuego en Irán impulsan al mercado

Inversionistas esperan atentos nueva conferencia de Donald Trump.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo Trump Brasil
<p>Reporte de negociaciones para un alto al fuego en Irán impulsan al mercado</p>

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