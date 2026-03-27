Temor a una guerra en Irán que se alarga pesa sobre el mercado

El petróleo no retrocede y las acciones y bonos no repuntan tras el nuevo plazo de Trump a Irán.

El mercado duda ante el nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca. A diferencia de lo ocurrido el lunes, después de que Donald Trump extendiera el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en esta ocasión el petróleo no retrocede y los bonos no repuntan.

El presidente estadounidense extendió ayer por segunda vez el plazo que vencía hoy. Irán ahora tiene hasta el 6 de abril para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus plantas energéticas si no lo hace.

Las acciones reaccionan con alzas moderadas en movimientos que parecen faltos de convicción, quizás también en alerta a posibles eventos militares durante el fin de semana. Tras una sesión mixta en Asia, las acciones europeas tuvieron una apertura con alzas moderadas solo para revertir su dirección y anotar nuevas caídas. Algo similar sucedió con los futuros estadounidenses, que intentaron un repunte, pero ahora se encaminan a una apertura con pérdidas. Los bonos también son castigados. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa en 4,46% y la tasa a 2 años salta a 4%.

El dólar avanza un 0,12%. El petróleo no retrocede y el barril de crudo Brent opera en US$109 y el WTI en US$95. Los metales atraen a algunos inversionistas, el oro, la plata, el cobre y otros metales marcan alzas de entre 0,4% y 1,6%.

La atención del mercado parece concentrarse en la posible prolongación del conflicto, bajo la premisa de que cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, más tiempo tomará normalizar el flujo del suministro energético.

Analistas de Macquarie Group advierten que, si la guerra en Irán se extiende hasta junio, el precio del petróleo podría llegar a US$200 por barril.

Hay dos versiones contradictorias sobre el estado de la guerra en Irán. Críticos de la Casa Blanca apuntan a dificultades para terminar con el conflicto y ven en el segundo plazo por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz una señal de debilidad. Otros analistas apuntan a que las declaraciones sobre negociaciones y este nuevo plazo es solo una estrategia para ganar tiempo hasta que las nuevas fuerzas militares desplegadas a la región estén en posición. Esta segunda versión apunta a que el Pentágono prepara una amplia incursión militar (“botas en el terreno”), en la que uno de los principales objetivos sería tomar el control de Kharg Island, mayor centro de producción energética iraní. Para el mercado, ambos escenarios apuntan a una prolongación del conflicto y a la interrupción del flujo energético.

China aporta otro factor de riesgo a la agenda. El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de dos investigaciones a prácticas comerciales de EEUU, que podrían llevar a restricciones o alzas de aranceles. La medida es una represalia directa a investigaciones iniciadas por Washington bajo la Sección 301 para reimponer el alza de tarifas.

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