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Temor a una guerra en Irán que se alarga pesa sobre el mercado

El petróleo no retrocede y las acciones y bonos no repuntan tras el nuevo plazo de Trump a Irán.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo mercados internacionales inflación guerra
<p>Temor a una guerra en Irán que se alarga pesa sobre el mercado</p>

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