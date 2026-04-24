Arena Antofagasta da paso clave: ministra de Bienes Nacionales y representantes locales evalúan disponibilidad de terrenos fiscales y suma recinto multipropósito con patinódromo

Con capacidad cercana a 10 mil personas y una superficie proyectada de hasta 3.500 m2, la infraestructura considera una pista de alta calidad y condiciones orientadas al alto rendimiento. Su desarrollo ha sido vinculado a la ampliación del aeropuerto de Antofagasta a categoría internacional para permitir llegadas directas desde el extranjero.

El proyecto Arena Antofagasta sumó un nuevo avance tras la reunión entre el diputado Sebastián Videla y la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, donde se abordó la disponibilidad de terrenos fiscales para su desarrollo. Como siguiente paso, la autoridad confirmó una visita a la región para evaluar en terreno la iniciativa y avanzar en su definición.

“Agradecemos a la Ministra de Bienes Nacionales, que nos recibió para poder mostrarle el proyecto de una Arena Antofagasta, por lo cual hemos sostenido ya una serie de reuniones con la Asociación de Industriales, con el Gobernador y por supuesto, creemos que es un proyecto importante para el desarrollo económico de la región de la Macrozona Norte y para el deporte”, señaló el parlamentario.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y el diputado Sebastián Videla se reunieron para analizar la iniciativa.

P atinódromo profesional

La iniciativa ha ido consolidando su diseño y hoy proyecta un recinto multipropósito con capacidad cercana a 10 mil personas, pero uno de sus componentes centrales es la construcción de un patinódromo de estándar internacional. La infraestructura considera una pista ovalada diseñada para entrenamiento y competencias, con superficie de hormigón pulido de alta calidad y condiciones técnicas orientadas al alto rendimiento.

El diseño incorpora graderías para público, zonas de descanso, áreas verdes y sistemas de seguridad como cierres perimetrales y cámaras de vigilancia. Además, contempla iluminación LED, lo que permitiría el uso del recinto en jornadas extendidas y eventos nocturnos.

La superficie proyectada del espacio deportivo se ubica en un rango aproximado de entre 2.500 m2 y 3.500 m2, adaptable tanto para disciplinas de patinaje como para otros usos deportivos y recreativos. El estándar propuesto toma como referencia instalaciones de nivel internacional, buscando posicionar a Antofagasta como sede de competencias y actividades de mayor escala.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra Parot valoró la iniciativa y dejó abierta la coordinación con otras autoridades. “Es un gran proyecto que podríamos desarrollar en conjunto, pero espero tener la posibilidad de ir a Antofagasta y conocerlo en terreno y conversar con las otras autoridades que van a tener que colaborar en sacar adelante las iniciativas que vamos a llevar como Ministerio en Antofagasta”, indicó.

Antecedentes del proyecto

El proyecto ha despertado interés en el mundo privado, en línea con la búsqueda de un esquema de colaboración público - privada, lo que permitiría acelerar su construcción. Uno de los acercamientos se ha dado con empresas mineras de la región, entre ellas Minera Escondida, en instancias donde se han presentado los alcances técnicos y el potencial del recinto como infraestructura para eventos masivos y deporte.

En ese contexto, en el entorno del proyecto han surgido versiones sobre eventuales fórmulas de participación, como que una empresa pueda poner su nombre al recinto, similar a lo que ocurre con espacios como el Movistar Arena, aunque hasta ahora no existen definiciones ni compromisos formales.

Según lo informado, el interés del mundo privado se canalizaría a través de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), donde el proyecto será ingresado como informe técnico para su evaluación. Este proceso es visto como una etapa preliminar para explorar eventuales esquemas de colaboración público - privada, sin que hasta ahora existan compromisos formales de inversión.

Impacto económico y proyección regional

En paralelo, la iniciativa apunta a posicionar a Antofagasta como un polo de eventos en el norte del país, con impacto en sectores como turismo, hotelería y transporte.

La iniciativa se vincula con la ampliación del aeropuerto de Antofagasta hacia categoría internacional, lo que permitiría la llegada directa de artistas, delegaciones y público extranjero sin pasar por Santiago. Este factor es clave para viabilizar eventos de mayor escala y reducir costos logísticos, reforzando la opción de que la ciudad pueda integrarse al circuito de espectáculos y competencias internacionales.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de definición de terreno y articulación institucional, paso necesario para avanzar en su evaluación técnica y en la coordinación entre actores públicos y privados.