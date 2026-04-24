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Arena Antofagasta da paso clave: ministra de Bienes Nacionales y representantes locales evalúan disponibilidad de terrenos fiscales y suma recinto multipropósito con patinódromo

Con capacidad cercana a 10 mil personas y una superficie proyectada de hasta 3.500 m2, la infraestructura considera una pista de alta calidad y condiciones orientadas al alto rendimiento. Su desarrollo ha sido vinculado a la ampliación del aeropuerto de Antofagasta a categoría internacional para permitir llegadas directas desde el extranjero.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 11:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Ministros proyecto infraestructura
<p>Arena Antofagasta da paso clave: ministra de Bienes Nacionales y representantes locales evalúan disponibilidad de terrenos fiscales y suma recinto multipropósito con patinódromo</p>

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