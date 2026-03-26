Empresa de Puerto Montt continúa su expansión en Noruega con tecnología de oxigenación que eleva hasta 14% productividad de centros acuícolas

Tras aterrizar en el mayor mercado mundial de salmones hace casi tres años, Oxzo ya cuenta con cuatro grandes clientes en Noruega, gracias a su tecnología patentada que aumenta la rentabilidad de sus clientes al reducir costos, mortalidad y huella de carbón.

Oxzo, empresa originaria de Puerto Montt especializada en oxigenación y aireación para la acuicultura, se ha consolidado como parte de la industria internacional en el comptetitivo mercado de noruego. Con un portafolio de patentes de diseño propio, desarrolladas íntegramente en Chile, la firma tecnológica ha exportado su modelo de eficiencia que logra alzas de hasta 14% en las tasas de productividad de los centros de cultivo.

En Noruega, el mayor productor mundial de salmón, Oxzo está presente desde hace casi tres años, logrando posicionarse rápidamente en ese mercado. "Hoy día, en Noruega, trabajamos con cuatro clientes principales", detalla John Marcus, CEO de Oxzo. La lista incluye reconocidos nombres de la industria, como Mowi y Grieg.

En Chile, en tanto, atienden a prácticamente 100% del mercado, con productores como Blumar, Camanchaca, Multi X y AquaChile.

Oxzo es además la primera empresa chilena -y segunda de Sudamérica- en recibir capital de S2G Investments (fondo ligado a la familia Walton, fundadores de Walmart), con un aporte de US$ 25 millones. Este respaldo, según sus ejecutivos, permitirá seguir fortaleciendo su participación en el mercado mundial.

Modelo patentado

El modelo de negocios de Oxzo está basado en mejorar las condiciones ambientales de la biomasa en los centros de cultivo a través de la producción in situ de oxígeno. Desde el punto de vista económico, los sistemas de oxigenación de las aguas no sólo buscan aumentar la productividad de manera sostenible, sino que también impactan en la reducción de costosos tratamientos sanitarios, por ejemplo, contra el cáligus o piojo de mar.

Mediante su sistema patentado Oxymar, la compañía logra una difusión eficiente del gas a través de magueras microperforadas. Esto se traduce en que “nuestros clientes tienen una mejora en producción en torno a 10% o 14%” y en que “la mortalidad disminuye cerca de 10%, lo cual es muy bueno porque permite tener un control en caso de que existan problemáticas ambientales", explica Marcus.

La innovación se traduce además en una mejora de la huella ambiental y reducción de gastos, ya que disminuye el consumo de diésel entre 27% y 35% y el impacto de los denominados blooms de algas, una de las mayores contingencias financieras del sector.

Estas eficiencias operativas aminoran el estrés en los peces, lo que conlleva un aumento del volumen de calidad premium en las plantas de proceso, un factor comercial altamente valorado, tanto por los productores como por los mercados de destino.

La mirada de Walton

Estos indicadores y su capacidad de innovación interna fueron, según el ejecutivo, determinantes para sellar la inyección de capital de S2G Investments, que le dio al fondo estadounidense 15% de participación en la propiedad de la empresa.

S2G pertenece a Builders Vision, plataforma de inversión de impacto de Lukas Walton, nieto del fundador Walmart, y está enfocado en el cambio climático, la transición energética y la seguridad alimentaria. El fondo, que gestiona una cartera de más de 100 compañías e inversiones que superan los US$ 2.500 millones, está dirigido a empresas en etapa de crecimiento.

"Es un tremendo espaldarazo para nosotros y fuente de mucho orgullo el que una compañía haya mirado a Oxzo y haya dicho, oye, mira, aquí hay un capital importante. Esta compañía puede aportar mucho a la acuicultura, ya no sólo nacional, sino que a la acuicultura mundial", afirma Marcus.

Proyecciones industriales

Los desafíos de la empresa apuntan a mantener el crecimiento sostenido en la industria salmonera nacional. Bajo esa premisa, decidieron concentrar su desarrollo e innovación en las necesidades del sector, que es su core business.

"Todo lo relacionado con acuicultura en sus distintas aplicaciones y requerimientos, como por ejemplo en jaulas cerradas, en combinación con lonas para prevenir el caligus, son las aplicaciones core que estamos apuntando", detalla Marcus.

Respecto a las oportunidades de la salmonicultura y la cadena de valor que observa desde el interior del negocio, el CEO proyecta un crecimiento favorable para el sector en Chile. “Creemos que hay una fuente de valor muy importante y queremos participar de eso, y ahora, con la incorporación de nuestros nuevos socios, se nos abre un mundo y oportunidades que queremos capitalizar”.

Competencias de exportación

El salto hacia el mercado global destaca frente a su origen local, cuando surgió hace 14 años al alero del programa InnovaChile de Corfo. Hoy, Oxzo emplea a 168 colaboradores, sumando sus operaciones en Chile y el extranjero.

Su área de desarrollo, liderada por ingenieros locales, se apalanca en una red de proveedores y empresas de servicios que participan de las innovaciones, configurando un clúster en el sur de Chile.

"Se requiere tener una sana ambición para decir que en Chile hay buena ingeniería, buen know-how que perfectamente puede utilizarse en otros mercados", enfatiza Marcus respecto a la exportación intelectual de Oxzo, cuya tecnología, además disminuye las emisiones de dióxido de carbono de la industria en rangos de entre 2% y 3% por cada tonelada de biomasa, al optimizar la eficiencia en la conversión del alimento que reciben los salmones en los centros de cultivo.