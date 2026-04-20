Holding Setop de Concepción negocia inyección de capital con consorcio europeo que proyecta inversiones por hasta US$ 600 millones en Chile

El grupo suizo IMCI y la española Rubicon inyectarían recursos a la empresa penquista a través de una Sociedad de Propósito Especial que tendría una representación directa en su directorio.

Tras declarar dificultades financieras, el holding penquista Setop, especializado en insumos para la nutrición animal, se encuentra en la etapa final de evaluación para concretar una inyección de capital por parte del grupo suizo IMCI y la compañía española Rubicon. De concretarse, la transacción garantizará la continuidad y el crecimiento de las operaciones de la firma.

El fundador y CEO de Setop, Luis Sepúlveda, explicó que el trabajo de auditoría liderado por IMCI se extendió por aproximadamente seis meses y actualmente los antecedentes financieros, legales y de recursos humanos son revisados por el área de riesgos de Rubicon. “Entre el 30 (de abril) y el 10 de mayo deberíamos tener una respuesta”, afirmó el ejecutivo.

Según Sepúlveda, para mantener su funcionamiento operativo, Setop requiere entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, monto que permitiría generar el margen necesario para saldar sus compromisos con los acreedores.

Esta sociedad tendrá una representación directa en el directorio de Setop, y su incorporación demandará cambios estructurales y una nueva gobernanza corporativa en la empresa.

La nueva estructura financiera operaría mediante la creación de una Sociedad de Propósito Especial (SPV, sigla en inglés) destinada exclusivamente a financiar al holding. Esta sociedad tendrá una representación directa en el directorio de Setop, y su incorporación demandará cambios estructurales y una nueva gobernanza corporativa en la empresa.

Fondos internacionales

Aun cuando hay avance en las negociaciones, Sepúlveda no descarta un eventual escenario negativo, por lo que manejan opciones con otros fondos internacionales. En esa línea, descartó el apoyo local argumentando que en Chile no existen herramientas financieras, ni disposición bancaria para inyectar montos de esa magnitud en grandes empresas que se encuentren en problemas.

“La banca está mucho más restrictiva, es mucho más conservadora”, y agregó que los fondos extranjeros pueden destinar recursos equivalentes a la mitad de las tasas que los financistas locales.

Desde la inversionista, el presidente de IMCI Group International y director de Rubicon Finance Networks, Modesto Peña y Gorrin, detalló que su modelo de negocios participa activamente en el riesgo corporativo mediante instrumentos combinados de crédito y capital accionarial.

En conversación con DF Regiones, Peña destacó el potencial de Setop y la disposición de su administración para aplicar la estrategia propuesta. La reestructuración extrajudicial busca estabilizar a la compañía para proteger la fuente laboral de las 400 familias que dependen del holding, solucionar su endeudamiento en plazos más reducidos y expandirse a nuevos mercados en Sudamérica y Europa.

Modesto Peña y Gorrin, presidente de IMCI Group International y director de Rubicon Finance Networks.

Mirada puesta en Chile

IMCI es un consorcio suizo con más de 20 años de experiencia en operaciones de capital. “Estamos en más de 40 países con cerca de 125 socios (…) Eso quiere decir que para nosotros es importante tener una actividad global”, apuntó su presidente. Hoy superan las 4 mil transacciones, con un financiamiento que promedia entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones anuales.

El grupo europeo busca posicionarse en el hemisferio sur como una alternativa para compañías de gran tamaño que requieren levantar sobre US$ 50 millones. “Latinoamérica es una región que tiene mucho potencial”, comentó.

En esa línea, su llegada a Chile forma parte de una estrategia de expansión que tiene en evaluación una treintena de iniciativas, distribuidas en México, Brasil, Colombia y Perú. Al auditar los prospectos regionales, Peña identificó un patrón transversal de mejora en el empresariado local y sudamericano.

La negociación con Setop sería la primera de un portafolio inicial de ocho proyectos en el mercado nacional, valorados en aproximadamente US$ 600 millones.

“Hay un gran potencial, pero hemos visto que en la parte de corporate governance y en la ejecución falta un cierto conocimiento”, por eso la entrega de recursos es acompañada de una fuerte reestructuración en el nivel gerencial que las profesionalice y prepare para competir a nivel internacional.

Su alianza estratégica con la consultora chilena RH Investment, sumada a vínculos generados a través de la Cámara de Comercio Emiratí, han permitido estructurar una cartera en proyectos de energía renovable, mercado inmobiliario, desarrollo de infraestructura, tecnología y agricultura.

Esto permite al ejecutivo proyectar que Chile se convertirá en su principal destino de inversiones en 2026, pues “tiene estabilidad (económica) y profesionales bien preparados”. Así, la negociación con Setop sería la primera de un portafolio inicial de ocho proyectos en el mercado nacional, valorados en aproximadamente US$ 600 millones.

“Participar del riesgo”

El consorcio interviene desde las compañías. “Nuestra filosofía es participar del riesgo, entramos con un mezzanine, que es una combinación de crédito con equity, tomando hasta una mayoría de la empresa, lo que nos permite dirigirla”, detalló el ejecutivo, marcando el contraste con las instituciones financieras, regidas por estrictas normativas de riesgo y un menor alcance de liquidez.

El objetivo de estas operaciones trasciende el rescate inmediato, apuntando a un fortalecimiento estructural a largo plazo. “No es entrar y salir y vender, queremos crear valor y hacer que la empresa sea un faro en la industria chilena, latinoamericana y global”, concluyó Peña, anticipando que la firma de los acuerdos legales para el inicio del despliegue en Setop deberían concretarse antes del fin de julio.