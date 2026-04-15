Federación de sindicatos asegura continuidad laboral del 100% de los trabajadores de Casino Dreams Iquique

Ante el proceso de licitación que enfrenta el recinto, la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles (Fenasicajh) logró incorporar el principio de continuidad laboral en las bases del concurso, elevando la protección desde el 80% al 100% de los trabajadores.

La Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles (Fenasicajh) realizó una gira a Iquique para informar a los trabajadores del Casino Dreams sobre el proceso de licitación del permiso de operación, abierto tras la renuncia de Dreams a su concesión, lo que obligó a iniciar un nuevo concurso público para definir al próximo operador.

Diego Valerio, presidente de la federación, afirma que el principal riesgo para los trabajadores se logró contener en la etapa previa del proceso, tras incorporar el principio de continuidad laboral en las bases de licitación.

“Durante el último tiempo hemos sido testigos de diversas amenazas a las conquistas alcanzadas como trabajadores, que gracias al trabajo cohesionado que tenemos como Fenasicajh no han sido afectados, pero es un llamado a estar alerta y a fortalecernos como sindicatos. Esta gira tiene esa perspectiva y ya se logró que se resguarde la continuidad de 100% de los trabajadores, eso lo modificamos a través de gestiones con las autoridades, sobre todo los gobiernos regionales y la Superintendencia de Casinos, para que ese 80% llegara al 100% esto, en línea con la normativa laboral vigente emanada desde la Dirección del Trabajo” explicó.

En términos concretos, el universo laboral del casino bordea el centenar de personas, de las cuales cerca de 70 quedarían directamente cubiertas bajo este mecanismo, correspondiente a quienes estaban contratados al momento de la renuncia del operador.



En la oportunidad se ofreció una charla para explicar en detalle el nuevo proceso de licitación que hoy afecta al Casino Dreams de Iquique “con énfasis en la consagración del principio de continuidad laboral, instancia en la que despejamos dudas y planteamos hipótesis sobre posibles escenarios para los trabajadores”, explicó el presidente de la federación.

Proceso en marcha

Pese a la protección laboral, el escenario operativo sigue abierto. La licitación del permiso del casino de Iquique, iniciada tras la salida de Dreams, permitirá que nuevos actores de la industria, como operadores nacionales e internacionales del rubro, puedan competir por la plaza, en un proceso que ya está en fase avanzada y cuyo plazo para presentar ofertas vence el 24 de julio.

Desde la federación explican que han desplegado reuniones y charlas informativas en terreno para aclarar dudas de los trabajadores, en medio de un proceso que suele generar inquietud.

“Nosotros sabemos que cualquier interesado podría quedarse con la continuidad de la operación, por eso, estuvimos la semana pasada en Iquique, donde realizamos una charla a los trabajadores, despejamos sus dudas y les explicamos el proceso, que ya está bien avanzado y tienen hasta el 24 de julio los interesados para realizar la oferta de licitación”, señaló Valerio.

Expectativa e incertidumbre

Aunque la operación del casino se mantendría sin cambios en el corto plazo, a cargo de Dreams, cuyo permiso se extiende hasta 2028, el proceso genera expectativas dentro de la industria.

“Todo se ha mantenido tal cual hasta ahora, por lo menos en Iquique, ya que tiene que estar hasta septiembre del 2028 el operador actual. Entonces, más que nada, siempre se generan a nivel de trabajadores, en este tipo de procesos, mucha expectativa y mucho nerviosismo, pero nosotros nos hemos encargado de ir despejando estas dudas”.

La federación apunta a cumplir un rol de intermediación entre empresas y trabajadores, buscando entregar certezas en un escenario donde, si bien los empleos están resguardados, el futuro del operador aún no está definido.