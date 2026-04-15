Federación de sindicatos asegura continuidad laboral del 100% de los trabajadores de Casino Dreams Iquique
Ante el proceso de licitación que enfrenta el recinto, la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles (Fenasicajh) logró incorporar el principio de continuidad laboral en las bases del concurso, elevando la protección desde el 80% al 100% de los trabajadores.
Noticias destacadas
La Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles (Fenasicajh) realizó una gira a Iquique para informar a los trabajadores del Casino Dreams sobre el proceso de licitación del permiso de operación, abierto tras la renuncia de Dreams a su concesión, lo que obligó a iniciar un nuevo concurso público para definir al próximo operador.
Diego Valerio, presidente de la federación, afirma que el principal riesgo para los trabajadores se logró contener en la etapa previa del proceso, tras incorporar el principio de continuidad laboral en las bases de licitación.
“Durante el último tiempo hemos sido testigos de diversas amenazas a las conquistas alcanzadas como trabajadores, que gracias al trabajo cohesionado que tenemos como Fenasicajh no han sido afectados, pero es un llamado a estar alerta y a fortalecernos como sindicatos. Esta gira tiene esa perspectiva y ya se logró que se resguarde la continuidad de 100% de los trabajadores, eso lo modificamos a través de gestiones con las autoridades, sobre todo los gobiernos regionales y la Superintendencia de Casinos, para que ese 80% llegara al 100% esto, en línea con la normativa laboral vigente emanada desde la Dirección del Trabajo” explicó.
En términos concretos, el universo laboral del casino bordea el centenar de personas, de las cuales cerca de 70 quedarían directamente cubiertas bajo este mecanismo, correspondiente a quienes estaban contratados al momento de la renuncia del operador.
En la oportunidad se ofreció una charla para explicar en detalle el nuevo proceso de licitación que hoy afecta al Casino Dreams de Iquique “con énfasis en la consagración del principio de continuidad laboral, instancia en la que despejamos dudas y planteamos hipótesis sobre posibles escenarios para los trabajadores”, explicó el presidente de la federación.
Proceso en marcha
Pese a la protección laboral, el escenario operativo sigue abierto. La licitación del permiso del casino de Iquique, iniciada tras la salida de Dreams, permitirá que nuevos actores de la industria, como operadores nacionales e internacionales del rubro, puedan competir por la plaza, en un proceso que ya está en fase avanzada y cuyo plazo para presentar ofertas vence el 24 de julio.
Desde la federación explican que han desplegado reuniones y charlas informativas en terreno para aclarar dudas de los trabajadores, en medio de un proceso que suele generar inquietud.
“Nosotros sabemos que cualquier interesado podría quedarse con la continuidad de la operación, por eso, estuvimos la semana pasada en Iquique, donde realizamos una charla a los trabajadores, despejamos sus dudas y les explicamos el proceso, que ya está bien avanzado y tienen hasta el 24 de julio los interesados para realizar la oferta de licitación”, señaló Valerio.
Expectativa e incertidumbre
Aunque la operación del casino se mantendría sin cambios en el corto plazo, a cargo de Dreams, cuyo permiso se extiende hasta 2028, el proceso genera expectativas dentro de la industria.
“Todo se ha mantenido tal cual hasta ahora, por lo menos en Iquique, ya que tiene que estar hasta septiembre del 2028 el operador actual. Entonces, más que nada, siempre se generan a nivel de trabajadores, en este tipo de procesos, mucha expectativa y mucho nerviosismo, pero nosotros nos hemos encargado de ir despejando estas dudas”.
La federación apunta a cumplir un rol de intermediación entre empresas y trabajadores, buscando entregar certezas en un escenario donde, si bien los empleos están resguardados, el futuro del operador aún no está definido.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación, también se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.
Invitación a participar en Encuesta de Relaciones Laborales 2026
¿Eres parte de una gerencia, subgerencia o jefatura del área de gestión de personas en grandes empresas? La Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, junto a Diario Financiero, te invitan a participar en su encuesta.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete