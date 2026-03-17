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Delegado de Valparaíso pone en duda viabilidad del tren Santiago – Valparaíso: “No estamos en condiciones de aportar subsidios"

Manuel Millones subrayó que el financiamiento es un factor clave al momento de evaluar la continuidad del proyecto, mientras que desde el sector privado apuntaron a las dificultades de ejecución en este tipo de inversiones. Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca respaldó el desarrollo ferroviario.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 19:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Valparaíso infraestructura trenes transporte
<p>Delegado de Valparaíso pone en duda viabilidad del tren Santiago – Valparaíso: “No estamos en condiciones de aportar subsidios"</p>

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