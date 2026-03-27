Castigo en marzo abre espacio para rebote: las cinco acciones con mayor potencial de retorno

El ajuste de marzo dejó valorizaciones más atractivas en el IPSA, abriendo oportunidades en acciones con retornos esperados de hasta 64%, en un escenario aún marcado por la incertidumbre global y la presión del alza del petróleo.

Marzo marcó un punto de inflexión para la bolsa chilena. En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, el S&P IPSA retrocedió desde los 11.721 puntos en enero a niveles cercanos a 10.400, acumulando una corrección de entre 11% y 12%, en un contexto de alta volatilidad global y un petróleo que pasó de US$ 75 a sobre US$ 100 por barril.

El ajuste se reflejó en las principales acciones del mercado. Títulos como Cencosud (-22,6%), Entel (-20,1%), CMPC (-18,0%) y Viña Concha y Toro (-16,9%) lideran las bajas en lo que va del año.

Pero tras el castigo, comienzan a aparecer oportunidades. Hoy, cinco acciones concentran los mayores retornos esperados a 12 meses: Viña Concha y Toro (64,2%), Cencosud (42,8%), SMU (37,6%), Enel Américas (36,6%) y Latam Airlines (36,3%).

Para los analistas, el alto potencial responde principalmente a la corrección reciente.

“El potencial de estos títulos surge de una confluencia entre compresión de valuaciones en el cortísimo plazo y fundamentos corporativos que no se han deteriorado estructuralmente”, explica el analista de mercados de la app de XTB, Emanoelle Santos.

En la misma línea, el Jefe de Análisis para Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda señala que el ajuste no ha sido proporcional al desempeño de las compañías. “El IPSA ha corregido cerca de un 17% desde sus máximos históricos recientes, lo que ha generado oportunidades puntuales en compañías que mantienen buenas perspectivas operativas”, afirma.

El retorno esperado —que en algunos casos supera el 60%— tiene un carácter mixto según Santos: entre 60% y 70% responde a reversión de precios, mientras que el resto proviene de mejoras operacionales. Sin embargo, el escenario depende de variables como el precio del petróleo y la trayectoria de las tasas.

Concha y Toro apuesta por el valor de largo plazo

Viña Concha y Toro lidera el potencial con un 64,2%, impulsada por su generación de caja y una política de dividendos atractiva: propuso repartir el 50% de sus utilidades de 2025.

A esto se suma su estrategia de largo plazo enfocada en la premiumización que vienen desarrollando hace años. “Están enfocados más en calidad que en cantidad”, explica el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, lo que los ayuda a tener una proyección positiva.

Sin embargo, enfrenta un contexto desafiante. Para el subgerente de estudios de renta variable del Banco BICE, Aldo Morales, es una compañía con alto valor, pero actualmente “fuera del radar”, en medio de un menor dinamismo global del vino y presiones en exportaciones.

Cencosud y SMU: refugio en consumo básico

En un escenario de inflación elevada, el mercado ha comenzado a privilegiar compañías con exposición a consumo básico. Ahí destacan Cencosud y SMU, con retornos esperados de 42,8% y 37,6%, respectivamente.

En el caso de Cencosud, Araya declara que entre el 50% y 60% del EBITDA proviene de supermercados, lo que refuerza su carácter defensivo. SMU, en tanto, se beneficia de su exposición a consumo básico y mayorista, menos sensible al ciclo económico. Además, de acuerdo al analista de XTB, la compañía ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 5,5%, lo que la vuelve atractiva para inversionistas que buscan retornos estables en medio de la volatilidad.

Latam sostiene su atractivo

El optimismo de LATAM se respalda en que la aerolínea cuenta con capacidad para trasladar parcialmente los costos al pasajero y también ha logrado mantener una demanda relevante en sus mercados de origen. La compañía anunció en diciembre sus proyecciones, donde contemplaban una expansión de 5% a 10% y generación de flujo sobre US$ 1.700 millones, “lo que sugiere que la administración prevé márgenes relativamente estables incluso en un entorno de costos energéticos más altos”, explica Santos.

De acuerdo a Sepúlveda, hoy el mercado está reconociendo ese cambio en donde mejora sus márgenes operativos “pero todavía no lo ha incorporado completamente en su precio, por eso aparecen estimaciones de retorno elevadas”.

Sin embargo, el combustible representa entre 25% y 35% de los gastos operacionales, lo que la hace altamente sensible a la variación de precios.

Enel Américas mantiene estabilidad

Enel Américas presenta un retorno esperado de 36,6%, respaldado por un negocio estable. De acuerdo al analista del BCI Francisco Domínguez, la eléctrica combina estabilidad y crecimiento. “El segmento de distribución es el de mayor incidencia operacional, aportando un EBITDA de US$ 2,65 mil millones de un total consolidado de US$ 4,47 mil millones al cierre de 2025”, afirma.

Su proyección también se refleja por un importante descuento por riesgo derivado de la incertidumbre sobre la renovación de la concesión de distribución en Sao Paulo. “La compañía ha reafirmado en su último guidance un plan de inversiones importante para el periodo 2026-2028, con un CAPEX para redes de US$ 6,8 mil millones (un 8% superior al plan previo)”, declara Domínguez.