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El cambio estructural que imprimió el conflicto en Medio Oriente en los sectores económicos

El conflicto está provocando un ajuste simultáneo en industrias clave: desde el colapso de hubs en el Golfo y el alza de tarifas aéreas, hasta el desplazamiento del turismo hacia Europa y el giro de las inversiones petroleras hacia América Latina, en un escenario marcado por la búsqueda de seguridad y estabilidad.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 12:40 hrs.

medio oriente guerra Petroleras crisis
<p>El cambio estructural que imprimió el conflicto en Medio Oriente en los sectores económicos</p>

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