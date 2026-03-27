El cambio estructural que imprimió el conflicto en Medio Oriente en los sectores económicos
El conflicto está provocando un ajuste simultáneo en industrias clave: desde el colapso de hubs en el Golfo y el alza de tarifas aéreas, hasta el desplazamiento del turismo hacia Europa y el giro de las inversiones petroleras hacia América Latina, en un escenario marcado por la búsqueda de seguridad y estabilidad.
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Ha pasado un mes desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto ya está generando un reordenamiento profundo en la economía global, cuyos efectos se extienden a sectores estratégicos como la aviación, el turismo, la energía y el petróleo.
La interrupción de rutas aéreas clave y el debilitamiento de hubs históricos como Dubái, Doha y Abu Dhabi han obligado a rediseñar la conectividad entre Europa y Asia, encareciendo los costos y alargando los tiempos de viaje. En paralelo, la caída en la percepción de seguridad ha provocado un desplazamiento de turistas hacia destinos alternativos, mientras la industria energética enfrenta una presión creciente por asegurar el suministro.
En este escenario, las grandes petroleras están reorientando sus inversiones hacia regiones más estables, con Latinoamérica emergiendo como un nuevo polo de crecimiento. Se trata de un cambio estructural que podría redefinir los flujos económicos globales en los próximos años.
A ello se suma un giro en el sector energético: la seguridad de suministro se consolida como eje central, impulsando con fuerza las energías renovables y posicionando al gas natural licuado (GNL) como pieza clave en la transición, en medio de una creciente volatilidad de precios y mayores costos para consumidores y empresas.
Industria aérea reconfigurada
El conflicto en Medio Oriente está reconfigurando el mapa global de la aviación a una velocidad inédita desde la pandemia, afectando directamente el principal corredor de conectividad entre Europa y Asia. Los hubs del Golfo —Dubái, Doha y Abu Dhabi— han visto interrumpidas sus operaciones por cierres de espacio aéreo, ataques y mayores medidas de seguridad. Solo en los primeros días de la escalada, más de 3.000 vuelos fueron cancelados y otros miles registraron retrasos.
A partir de este escenario, el mapa de hubs comienza a desplazarse. Estambul emerge como un nuevo punto de entrada hacia Asia, mientras que Singapur y Hong Kong ganan protagonismo como centros alternativos de conexión. En paralelo, Helsinki se posiciona como la ruta más eficiente entre Europa y el noreste asiático, al evitar el tránsito por zonas de conflicto.
La disrupción ha obligado a las aerolíneas a rediseñar sus trayectos. Según OPS Group, el bloqueo de rutas tradicionales sobre Irán e Irak ha dejado dos principales alternativas: desvíos hacia el norte, por el Cáucaso y Afganistán, o hacia el sur, atravesando Egipto, Arabia Saudita y Omán. El impacto en los costos ha sido inmediato: las tarifas en estas rutas han aumentado cerca de un 300%, de acuerdo con un análisis de Flights Finder para Expreso.
Desde la industria advierten que el alza podría persistir. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) señaló en un comunicado que “el combustible representa entre un 25% y un 35% de los gastos operacionales, por lo que un aumento sostenido podría tener efectos en las tarifas”.
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