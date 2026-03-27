La desconocida acción minera en la que apuesta el mejor gestor chileno

Sebastián Ramírez, el portfolio manager de LarrainVial que ha liderado en rentabilidades los últimos años, sumó al fondo Enfoque una minera canadiense que opera en Chile y Perú.

Una empresa que cotiza en Toronto, opera en Atacama y acaba de adquirir una mina de cobre en Perú: esa es la nueva apuesta de Sebastián Ramírez, gerente de renta variable nacional de LarrainVial Asset Management.

El fondo Enfoque sumó a su cartera acciones de Rio2 Limited (TSX: RIO), una minera junior prácticamente desconocida para los inversionistas locales.

El ingreso se concretó a través del aumento de capital realizado en diciembre de 2025, cuando Rio2 recaudó aproximadamente US$ 120 millones para financiar la compra de la mina Condestable en Perú. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Enfoque participó en esa colocación con un monto cercano a US$ 3,5 millones, quedando con alrededor del 1% de la propiedad y con una posición que representa cerca del 2% del portafolio.

La mina más nueva del país

Además de su reciente adquisición en Perú, el activo central de Rio2 es Fenix Gold, un yacimiento en el cinturón aurífero de Maricunga, Atacama.

El proyecto marcó recientemente un hito. El 23 de enero pasado, la compañía realizó su primera fundición oficial, convirtiéndose en la mina de oro más nueva de Chile. Fenix obtuvo 358 onzas y su objetivo para 2026 es alcanzar entre 60.000 y 70.000 onzas. Al 2030, tiene el potencial de más que triplicar su capacidad.

En paralelo, la adquisición del 99,1% de Condestable corresponde a una mina subterránea de cobre ubicada 90 kilómetros al sur de Lima. La operación lleva más de seis décadas activa y proyecta una producción anual de 27.000 toneladas de cobre equivalente. Además, produce oro y plata.

“Rio2 Limited es un productor diversificado de metales preciosos y cobre, enfocado en la construcción y operación de minas”, detalla Rio2 en su página web.

La acción de Rio2 ha rentado un 190% en los últimos 12 meses. En ese periodo, el número de inversionistas institucionales en la propiedad pasó de 17 a 37.

“La gracia de un fondo como Enfoque es que miramos las mejores ideas en Chile independiente de donde estén listadas", dijo Ramírez a Señal DF.

La decisión de Ramírez llegó en el mejor momento para el oro: el metal subió 65% en 2025, registrando su mayor alza anual desde 1979. Durante 2026, el desempeño ha sido prácticamente plano.

Los movimientos de Ramírez son seguidos de cerca por los inversionistas del país. Enfoque cerró el 2025 con un retorno del 77%, en comparación al 56% del IPSA, sellando su tercer año como el mejor fondo de su categoría.

También lideró en captación de flujos, representando el 23% de los aportes totales de la industria ($ 216 mil millones) y se convirtió en el más grande del sector, dejando atrás el sexto lugar que ocupaba el año anterior.