Las acciones de aerolíneas mejor preparadas para volar pese a la crisis del combustible

Amplias coberturas sobre el precio del jetfuel, mayor eficiencia operativa y una demanda que todavía es dinámica salva a un grupo de líneas aéreas de un golpe histórico para el sector.

Pasajes más caros, reducciones de frecuencias y hasta cancelaciones de vuelos prevén las aerolíneas mundiales si es que se extiende por algunas semanas más el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y un porcentaje aún mayor en el caso del combustible de aviación.

El jetfuel anota un alza de casi 100% este año, especialmente por la menor producción en refinerías de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que producen el 50% de las necesidades de Europa, y que han sido atacadas por misiles y drones iraníes en medio de la guerra. Esta semana, la Agencia Internacional de Energía alertó que las reservas de combustibles en Europa podrían durar solo unas seis semanas si la guerra no acaba pronto.

En ese contexto, las acciones de las principales líneas aéreas mundiales han sentido el golpe, con bajas de hasta 10%, pero en el mercado distinguen entre las compañías con cobertura efectiva de combustible, liquidez suficiente o ventajas estructurales que les permitiría afrontar mejor la crisis de suministro derivada del conflicto bélico.

Delta Air Lines resiste con refinería propia

En Wall Street señalan que la acción de Delta es la mejor posicionada para atravesar un período prolongado de escasez de jetfuel. La compañía tiene una ventaja inigualable, ya que es la única en el mundo con una refinería propia -Monroe, en Pensilvania- lo que le permite producir su propio combustible evitando el pago de primas extraordinarias a terceros.

En su guidance para el segundo trimestre, Delta sostuvo que incorporaba una utilidad ligada a su refinería por unos US$ 300 millones, además de señalar que estaba ajustando capacidad y tarifas para resguardar sus márgenes. El papel de Delta ha subido 22% desde sus mínimos a comienzos de marzo, cuando empezó la guerra en Irán.

Pese a todo, Delta ya ha reconocido que gastará unos US$ 2.500 millones adicionales por la crisis de combustible y que traspasará, gradualmente, los costos a sus clientes.

El aumento en los precios de los pasajes no sería tan perjudicial en aerolíneas grandes como Delta, frente al impacto que tendría en operadoras low-cost. Moody's señala que las aerolíneas de bajo costo serían las más perjudicadas si los precios del combustible se mantienen altos, destacando que JetBlue, Spirit y Frontier ya tuvieron pérdidas el año pasado.

Mientras la acción se cotiza en torno a los US$ 70, UBS subió su precio objetivo a US$ 86, TD Cowen a US$ 84, Raymond James a US$ 80, Citi a US$ 79 y Jefferies a US$ 81. El consenso de analistas en Bloomberg estima que el papel todavía podría revalorizarse un 15% pese a la estrechez en el mercado del jetfuel.

Ryanair: riesgo en Europa pero con alta cobertura

La acción de Ryanair se ha recuperado un 5% desde sus mínimos registrados a fines de marzo. La low-cost mantiene cubierto cerca del 85% de su combustible para el segundo semestre de 2026 a US$ 76 por barril -hoy se cotiza en torno a US$ 95-, y el 80% de 2027 a menos de US$ 67 por barril, lo que le permite entrar al período de mayor estrés de suministro con una parte importante de sus costos ya fijados.

Ese resguardo adquiere más valor en un mercado como el europeo, donde IATA ha advertido una exposición relevante a la disrupción de flujos desde Medio Oriente y una dependencia significativa de inventarios comerciales, que se agotan rápidamente. Por ejemplo, en países como Italia ya se está racionando el combustible en algunos aeropuertos, lo que hace prever una temporada alta en verano complicada, lo que también se replicaría en puntos de Inglaterra y Francia.

Las aerolíneas agrupadas en A4E, entre las que se incluyen nombres como Lufthansa, Air France-KLM, Volotea, EasyJet y Ryanair, pidieron esta semana a la Comisión Europea la posibilidad de comprar conjuntamente combustible de aviación, replicando la estrategia utilizada para reforzar el suministro de gas natural tras los recortes rusos en 2022 por la guerra en Ucrania.

Pese a estar expuesta totalmente al mercado europeo, la acción de Ryanair ha recibido el apoyo de JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC, Bernstein y Morgan Stanley, que la ubican entre las más protegidas frente al alza de costos de combustible en el corto plazo. El consenso de Bloomberg apunta a un upside cercano a 23,6%.

IAG se abastece en España

La matriz de British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level enfrenta la guerra en Irán con un exceso de caja por 1.500 millones de euros, lo que incluso le ha permitido aumentar el reparto de dividendos. Esto, junto a un 62% de cobertura en combustible para 2026 han impulsado un alza de 13% en su acción desde los mínimos de marzo.

Los analistas europeos explican que, si bien el holding está expuesto a mercados que podrían enfrentar escasez física de combustible, hay dos factores que la protegen. Por un lado, Iberia, Vueling y Level tienen sus bases en España, mercado que se caracteriza por una alta capacidad de refinación propia de jetfuel y una matriz diversificada de petróleo. Por otro lado, las aerolíneas de IAG cubren varias de las rutas más dinámicas en la actualidad, como Europa-Latinoamérica y Europa-EEUU.

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, dijo que la cobertura de combustible para este año los protege de las fluctuaciones de precios, “pero claramente, si el conflicto se alarga, su impacto terminará siendo más visible también para nosotros”.

Las estimaciones de Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC, Santander y UBS para la acción son positivas, y en promedio ven un alza potencial de 22% para los próximos doce meses.

Qantas se apoya en el dólar australiano

La acción de la australiana Qantas se recupera un 12% desde sus momentos más complejos en marzo, mientras la compañía asegura que posee una cobertura de 81% sobre el precio del jetfuel durante el primer semestre del año.

Un análisis de Goldman Sachs estima que pese a ello la aerolínea sufrirá un sobrecosto de unos US$ 800 millones este año por combustible, a lo que se podrían sumar recortes de vuelos nacionales y algunas rutas internacionales. Los analistas explican que Qantas destaca por tener vuelos de ultra-largo alcance -Oceanía-EEUU.- pero que su flota nueva de aviones, más eficientes que el resto del mercado, le ayudará a contener el golpe. Otra variable que juega a favor de Qantas es la solidez del dólar australiano -sube 8% en 2026-, que le permite absorber, en parte, la cuenta del combustible.

La aerolínea explicó esta semana que la demanda de viajes hacia Europa continúa siendo sólida, lo que ha motivado el redireccionamiento de capacidad desde rutas en Estados Unidos y el mercado doméstico para incrementar frecuencias hacia ciudades como París y Roma.

Bloomberg estima un promedio de alza de 22% para el resto de 2026, aunque los analistas reconocen que de extenderse la crisis en Irán las proyecciones podrían ajustarse rápidamente a la baja.

Latam llega fortalecida a la crisis

Latam también figura entre las acciones aéreas con buenas perspectivas pese a la crisis del combustible. La compañía cerró el 2025 con una posición de liquidez de US$ 3.700 millones y una razón de deuda neta de 1,5 veces, cifras que la dejan en una posición financiera bastante más sólida que en ciclos anteriores.

Bajo ese escenario, su CEO, Roberto Alvo, señaló recientemente que la crisis llega “en el mejor momento en la historia de la compañía”, lo que ha sido respaldado en Wall Street. Morgan Stanley subió su recomendación de compra de las acciones de Latam ya que “destaca frente a otras aerolíneas en un escenario de precios del petróleo elevados por más tiempo”. El banco de inversión citó la rentabilidad de Latam, su bajo perfil de apalancamiento y la cobertura parcial de su consumo de combustible para los próximos 12 meses como razones de la mejora de su recomendación.