Los fondos de energía y los monetarios en dólares ganan con la guerra

Los productos que invierten en materias primas y en las Bolsas nórdicas también sacan partido al conflicto, mientras que los de renta variable asiática sufren fuertes caídas.

Como ocurre cada vez que comienza un conflicto bélico, la guerra de Irán está teniendo importantes consecuencias en los mercados. En esta ocasión, ha disparado el precio del petróleo, lo que está marcando la evolución de los activos financieros. Las caídas se imponen tanto en el precio de las acciones como en el de la renta fija, que ven subir las rentabilidades ante el temor a repuntes en los tipos de interés.

Como consecuencia de ello, la mayoría de los fondos de inversión está viendo caer su valor liquidativo, con pérdidas para sus partícipes. Sin embargo, también hay algunas categorías que están sacando partido a la marcha de los mercados.

Petróleo y gas

La más beneficiada es la de los fondos temáticos del sector de la energía, que invierten en empresas que producen o refinan gas y petróleo, en operadores de oleoductos y en servicios o bienes de equipo relacionados con ellos. Entre los que mejor se comportan en el año, con rentabilidades superiores al 20%, se encuentra el BlackRock Global Funds - World Energy Fund, un fondo que incluye también empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. En su cartera, las principales posiciones están ocupadas por grandes compañías de hidrocarburos, como Chevron, Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, ConocoPhillips, la compañía canadiense de gaseoductos TC Energy o la firma especializada en producción de crudo sintético Suncor Energy.

Dentro de esta misma categoría, el Schroder ISF Global Energy tiene participaciones destacadas en Shell; SLB, la mayor empresa del mundo de servicios a yacimientos petroleros; la compañía petrolera estatal noruega, Equinor; o la británica Harbour Energy.

Otra categoría que está sacando partido del conflicto bélico es la de materias primas. Estos fondos invierten en derivados para adquirir exposición a una amplia gama de commodities relacionados con la energía, agricultura, metales industriales y preciosos.

En el caso del Goldman Sachs North America & Energy Infrastructure Equity Portfolio está centrado en energéticas de América del Norte, con un enfoque en compañías de infraestructuras o midstream (el sector intermedio que conecta la producción con la refinación y distribución final. Junto a Exxon Mobil y Chevron, destacan en su cartera Targa Resources, una de las mayores infraestructuras que suministra gas natural en Estados Unidos; Williams Companies, centrada en el procesamiento y transporte de gas natural; y Oneok, que ofrece servicios de recolección, procesamiento, fraccionamiento, transporte, almacenamiento y exportación marítima.

Otra categoría que está sacando partido del conflicto bélico es la de materias primas. Estos fondos invierten en derivados para adquirir exposición a una amplia gama de materias primas relacionadas con la energía, agricultura, metales industriales y preciosos. Normalmente invierten en swaps sobre índices financieros de materias primas y directamente en materias primas, y, en menor medida, en renta variable y valores relacionados con las materias primas.

Entre los que mejor se comportan, con rentabilidades superiores al 20% en el año, se encuentran el Neuberger Berman Commodities, el BNP Paribas Flexi I Commodities y el Schroder IS Fund Commodity B Accumulation.

Los fondos monetarios en dólares también arrojan un balance positivo desde el comienzo del conflicto bélico. Estos fondos invierten en activos del mercado monetario, a corto plazo, por lo que asumen poco riesgo de tipos de interés y se han visto beneficiados por la revalorización del dólar, que está sirviendo de refugio para los inversores.

Entre los fondos de esta categoría se encuentran el Amundi Money Market Fund - Short Term US; el abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD o el UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD M Accumulation.

Países nórdicos

Los fondos que invierten en renta variable de los países nórdicos también están comportándose bien desde el estallido de la guerra. Un buen ejemplo es el Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP Eur, que invierte en renta variable noruega. Su cartera está sobreponderada en materiales básicos y consumo cíclico. En su cartera, además de la petrolera estatal noruega Equinor, destacan Mowi, proveedor de productos del mar y mayor productor mundial de salmón de piscifactoría; el banco SpareBank 1 Sor-Norge; DOF Group, proveedor de proyectos submarinos integrados y servicios marítimos para el mercado mundial de la energía en alta mar; o el productor de fertilizantes Yara International.

Caídas en Asia

En el otro extremo, entre los fondos que peor comportamiento reciente presentan se encuentran los que invierten en los mercados de valores asiáticos, por su mayor dependencia del petróleo de Oriente Medio.

El JPMorgan Funds - Korea Equity Fund, que invierte en la Bolsa de Corea del Sur, aunque sigue destacando en el año por la rentabilidad acumulada entre enero y febrero, ha sufrido un severo castigo desde el inicio de la guerra. También caen con fuerza los fondos que invierten en la renta variable de Vietnam, como el Vietnam Equity Fund B Eur y el KIM Vietnam Growth Fund I.

Aunque no tan pronunciadas como las de la renta variable, en renta fija destacan las caídas de los fondos de Europa Emergente, que invierten en bonos de países como Polonia, República Checa y Rumania.