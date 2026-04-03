UE se prepara para una crisis energética duradera

El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, afirmó que la UE se estaba preparando para los peores escenarios aunque aún no se haya llegado a ese punto.

Financial Times publica que la Unión Europea está evaluando el racionamiento de combustible y la liberación de más petróleo de las reservas estratégicas.

“Esta será una crisis larga... los precios de la energía serán más altos durante mucho tiempo”, dijo Dan Jørgensen al FT, advirtiendo que para algunos productos más “críticos” “esperamos que la situación empeore aún más en las próximas semanas”.

El cierre casi total del crucial estrecho de Ormuz y las huelgas en la infraestructura del Golfo han creado un caos en los mercados energéticos, disparando los precios y suscitando temores sobre el suministro a largo plazo.

“La retórica y las palabras que empleamos son ahora más serias que al inicio de la crisis”, declaró Jørgensen. “Nuestro análisis indica que esta situación se prolongará y que los países deben asegurarse de contar con lo necesario”.

Afirmó que, si bien la UE "aún no se encuentra en una crisis de seguridad de suministro", Bruselas está elaborando planes para abordar los "efectos estructurales y duraderos" del conflicto.

La advertencia de la UE llega en un momento en que la crisis energética repercute en todo el mundo, suscitando el fantasma de una mayor inflación y un menor crecimiento económico, lo que obliga a los gobiernos a elaborar planes para apoyar a los consumidores e impulsa a algunos países a poner en marcha centrales de carbón.

Jørgensen afirmó que la UE se estaba "preparando para los peores escenarios", aunque el bloque "aún no había llegado al punto" de tener que racionar productos esenciales como el combustible para aviones o el diésel. "Es decir, más vale prevenir que lamentar", concluyó Jørgensen.

Asimismo indicó que las aerolíneas han manifestado especial preocupación por el suministro de combustible para aviones.

Ante ello indicó que están estudiando todas las posibilidades "y está claro que cuanto más grave se vuelva la situación, más tendremos que considerar también las herramientas legislativas”. La UE y EE UU tienen normas diferentes para el combustible de aviación: en la UE tiene un punto de congelación de -47 °C, mientras que en EEUU es de -40 °C. Jørgensen también afirmó que “no descarta” otra liberación de reservas estratégicas de energía “si la situación se agrava”.

Jørgensen no quiso revelar cuándo podría ser necesario un nuevo lanzamiento, pero dijo: "Nos lo tomamos muy en serio y estamos preparados para hacerlo cuando y si llega a ser necesario".

Jørgensen también reiteró su postura de que no habrá cambios en la legislación de la UE para poner fin a las importaciones rusas de gas natural licuado este año . Afirmó que, en cambio, depender de Estados Unidos y otros socios para obtener suministros adicionales era aceptable, ya que operan en el libre mercado.