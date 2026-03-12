Smiljan Radic gana el premio Pritzker y se convierte en el segundo chileno en obtener la máxima distinción de la arquitectura
Tras recibir el reconocimiento, el arquitecto comentó: “este premio es una extraña sorpresa y un gran honor”.
Noticias destacadas
El destacado arquitecto Smiljan Radic ganó el premio Pritzker 2026 y se convirtió en el segundo chileno en obtener el reconocimiento que es ampliamente considerado como la máxima distinción de la arquitectura, tras Alejandro Aravena en 2016.
“A veces, tienes que cultivar tus propias raíces. Eso te da libertad”, expresó Radić en el anuncio oficial del premio.
El jurado, que este año encabezó el propio Aravena, reconoció el trabajo de Radic, "a través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural" y señaló que su arquitectura “produce experiencias espaciales que resultan sorprendentes y completamente naturales. Sorprenden por su capacidad flexible para combinar, cuestionar y desmantelar tipologías establecidas”.
Además destacó que la arquitectura de Radic, "lleva al límite las estrategias espaciales coherentes, desarrollándolas con rigor para involucrar activamente al usuario: no se requieren conocimientos especializados para ‘comprender’ el espacio, porque la comprensión nunca es completa".
“En cada obra, es capaz de responder con una originalidad radical, haciendo obvio lo que no es obvio. Recurre a los fundamentos más irreductibles de la arquitectura, explorando al mismo tiempo límites aún inexplorados”, agregó.
Algunas de las obras de Radic en Chile son: el Teatro Regional de Bío Bío, la ampliación y remodelación del Museo Chileno de Arte Precolombino, la bodega de Viña Vik, el restaurante Mestizo en Santiago, entre otros.
Según detalla The New York Times, Radic describió, en un correo electrónico, ganarse el Pritzker como “una gran sorpresa”. Además mencionó: “En cierto modo, crea una sensación extraña”, dijo, “porque este tipo de reconocimiento te hace mirar atrás y ver lo que has construido a lo largo del tiempo desde una perspectiva diferente".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete