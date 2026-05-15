Guía de Ocio: La pasión de Cumbres borrascosas llega a HBO

Vendimia, una cumbre de ideas, dos novedades del streaming y la exposición de un importante artista nacional, eso y más.

Debuta Vendimia Lastarria



Este fin de semana, Vendimia Lastarria se instala en la explanada del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM para entregar una amplia oferta gastronómica y musical que acompañará una cata de vino. Son más de 50 viñas provenientes de 8 valles que durante tres días de fiesta entregan una verdadera experiencia temática en torno a la degustación, la industria y la cultura del vino. Entradas por jornada disponibles en Este fin de semana, Vendimia Lastarria se instala en la explanada del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM para entregar una amplia oferta gastronómica y musical que acompañará una cata de vino. Son más de 50 viñas provenientes de 8 valles que durante tres días de fiesta entregan una verdadera experiencia temática en torno a la degustación, la industria y la cultura del vino. Entradas por jornada disponibles en vendimialastarria.cl



El evento debuta además con un ciclo de charlas y conversatorios sobre el mundo del vino en Casa O de Lastarria donde se reunirán expertos de Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y México.

Lo Barnechea celebra con ideas y cultura



La Corporación Cultural de Lo Barnechea celebra su cumpleaños 35 con “Cumbre de Ideas”, un encuentro multidisciplinario que reflexiona sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, y que tiene a la cordillera como protagonista. Entre el 15 y el 17 de mayo, se desarrollarán más de 20 actividades abiertas al público -incluyendo charlas, música, cine, literatura, ciencia y experiencias en la montaña- en distintos espacios de la comuna.









Para este domingo la parte de la programación contempla la charla sobre poesía y montaña a cargo de Cristián Warnken, a las 11am en la Explanada El Rodeo; la visita guiada a la exposición Oráculo Imperial junto a Francisco Gazitúa y Ángela Leible, a las 12:30 en Centro Cultural El Tranque; y a las 17 horas el Pasacalles El gigante y los niños Wara Wara que recorrerá Av. La Dehesa, como parte de las actividades del Festival Colibrí, una de las instancias más importantes de la literatura infantil y juvenil que participa de esta Cumbre de Ideas. Toda la información en Para este domingo la parte de la programación contempla la charla sobre poesía y montaña a cargo de Cristián Warnken, a las 11am en la Explanada El Rodeo; la visita guiada a la exposición Oráculo Imperial junto a Francisco Gazitúa y Ángela Leible, a las 12:30 en Centro Cultural El Tranque; y a las 17 horas el Pasacalles El gigante y los niños Wara Wara que recorrerá Av. La Dehesa, como parte de las actividades del Festival Colibrí, una de las instancias más importantes de la literatura infantil y juvenil que participa de esta Cumbre de Ideas. Toda la información en www.cclb.cl

Abstracción y Patagonia: La obra desplegada de Robinson Mora



Aninat Galería acaba de inaugurar una retrospectiva que celebra más de medio siglo de trayectoria de una de las figuras más singulares del arte contemporáneo chileno: Robinson Mora. Imágenes del Mirador presenta 25 pinturas al óleo, obras emblemáticas que se cruzan entre la abstracción geométrica y los paisajes del sur de Chile. El artista logra crear un encuentro metafísico y a través de sus pinturas conduce a una experiencia contemplativa y reflexiva.

Integrante del movimiento Forma y Espacio desde fines de los años sesenta, Mora logró desmarcarse de la rigidez académica para construir un lenguaje propio. Desde 1971, el artista reside en Coyhaique, experiencia que ha sido fundamental en su obra. Alonso de Córdova 4355, Vitacura.







Amor y despedida, dos novedades del streaming

Llegó a HBO Max y se instaló en la cima de lo más visto. Cumbres Borrascosas, la nueva versión cinematográfica de la novela de Emily Brontë de 1847, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, producida, escrita y dirigida por Emerald Fennell, ofrece pasión y amor a caudales a la audiencia. Con una propuesta teatral y una estética jugada, la cinta cosechó críticas disímiles, pero la rompió en taquilla.





En Mubi se puede ver La grazia, la última obra del realizador italiano Paolo Sorrentino. El mandatario Mariano de Santis, interpretado por Toni Servillo, está a punto de terminar su mandato y debe tomar algunas decisiones éticas: si presenta un proyecto de ley que legalice la eutanasia y revisar dos casos que piden indulto presidencial. Pero por sobre todo lo persigue el fantasma de su difunta mujer y la obsesión por descubrir quién fue su antiguo amante.



Escenas cargadas de arte, música que irrumpe y también acompaña, diálogos inteligentes y dilemas morales, todo cargado de la barroca visualidad que caracteriza a Sorrentini. Para quienes gustan de sus películas, La grazia se acerca a Juventud y La gran belleza.





Una artista chilena en NADA NY 2026