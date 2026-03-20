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La nueva apuesta del Chef Yong

Shengyong Wu es el “Chef Yong”, el chef de Shanghái que 18 años atrás abrió uno de los primeros y más famosos restaurantes de comida china tradicional en Estación Central, el mismo que, a pesar del éxito, cerró en 2025. Aquí cuenta las razones, los secretos detrás de su cocina y habla de su nuevo proyecto.

Por: Loreto García

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 16:28 hrs.

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<p>Nuevo restaurante del Chef Yong abre en Rotonda Atenas. </p>

Nuevo restaurante del Chef Yong abre en Rotonda Atenas.

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