La nueva apuesta del Chef Yong

Shengyong Wu es el “Chef Yong”, el chef de Shanghái que 18 años atrás abrió uno de los primeros y más famosos restaurantes de comida china tradicional en Estación Central, el mismo que, a pesar del éxito, cerró en 2025. Aquí cuenta las razones, los secretos detrás de su cocina y habla de su nuevo proyecto.

En Av. Cristóbal Colón 7640, en donde estuvo el restaurante Plaza China, cerca de la Rotonda Atenas, cuelga el cartel plástico, provisorio, del próximo Mili Mili. La segunda sucursal del restaurante del chef Shengyong Wu, cuyo nombre significa “siempre valiente”. Más conocido como “Chef Yong”, es el mismo que estuvo detrás de Jia You Yuan, el restaurante que hasta agosto de 2025 funcionó en Exposición 312. Uno de tres pisos y más de 300 platos de cocina original de Shanghái, que abrió en 2007 y se convirtió en un referente de auténtica comida china en Estación Central. “Cerramos porque entraron dos veces ladrones con pistolas, eran 12, muy fuerte, muy fuerte”, explica el Chef Yong, mientras dirige la remodelación del local que espera abrir a fines de marzo, con un castellano que, a pesar de sus más de 20 años en Chile, cuesta entender.

Originario de Shanghái, el chef de 58 años cuenta que le iba bien en los estudios y siempre quiso ser cocinero. Partió en la cocina a los 17 años, como ayudante, haciendo lo más básico: pelar papas y quitar las hojas de las verduras.

“En la cocina no hay que saltarse etapas, hay que hacerlo todo, eso es muy importante”, dice. En su caso, llegó a manejar cerca de 48 locales, con ocho personas a su cargo, para el grupo gastronómico Linyi. En eso estaba cuando el papá de un amigo le habló de Chile. “Me dijo que era un buen país, que no hacía calor y que las familias iban a los restaurantes, eso me pareció muy bueno”, cuenta riendo.

A nuestro país llegó primero solo. Le gustó el clima, y notó que no había lugares con comida china tradicional. Entonces, habló con su señora, Yudurry Li, quien al principio se mostró reacia a la idea de dejar China: significaba un enorme cambio cultural, no sabían el idioma, era volver a partir de cero. “Pero chef Yong, fiel a la valentía que indica su nombre, a veces es un poco rebelde, una vez que toma una decisión no mira hacia atrás y logró convencer a la señora Li”, cuenta Lulu, su nuera.

Jia You Yuan partió como un local pequeño, que fue creciendo hasta alcanzar los tres pisos que tuvo hasta su cierre. La decisión de cambiar de locación ya la venía pensando antes, por lo que, a principios de 2024, abrió el primer Mili Mili, en Av. Pedro de Valdivia 865, entre Darío Urzúa y Eliodoro Yáñez. Un local sencillo, que partió con 150 platos originales, aunque en apariencia parecía un restaurante chino más, básicamente por las alternativas de colación que se anuncian ya de entrada.

“La comida es buena, pero no podemos brindar el servicio que queremos porque la cocina es pequeña, hemos acortado la carta y no tiene estacionamiento”, dice el chef.

Además, a finales de septiembre de 2025 abrió Otori, un pequeño local al paso en Av. Apoquindo 6451, el que hace unas semanas inauguró una segunda sucursal en Av. Pedro de Valdivia. En ambos ofrece Rou Jia Mo, bocado típico de la cocina callejera originario de la provincia china de Shaanxi, considerada la hamburguesa más antigua del mundo. Se hace en un pan horneado llamado “mo”, de masa filo, firme, crujiente en el exterior y blando por dentro, cosa de poder absorber los jugos del relleno. Y si bien se le llama Burger, no es una hamburguesa, sino que contiene tres tipos de relleno: cerdo guisado por seis horas, pollo con cebollín, y tofu hecho a mano. También hay dumplings, y al igual que el pan y todo lo que ahí se ofrece, se hacen ahí mismo, desde cero.

Mili Mili 2.0

Si bien el local de Pedro de Valdivia seguirá funcionando, el chef Yong se prepara para establecerse en el nuevo Mili Mili, el de la Rotonda Atenas, donde por primera vez contará con estacionamientos. Conservará el nombre porque lo puso en honor a su señora, Li. El local, diseñado por un octogenario arquitecto chino, no es grande, aunque sí lo es la cocina. “Muy importante para dar un buen servicio”, dice el chef Yong, quien llevaba años buscando otro local en Providencia o Ñuñoa, sin éxito.

Esto porque la cocina y filosofía del Chef Yong se basa en tres pilares: buenos ingredientes, tiempo y paciencia. Se levanta a diario a las 6 AM para ir en un triciclo parchado a Franklin y La Vega a elegir los ingredientes. “Hay que mirar para que sea bueno: una zanahoria grande tiene químicos, no da sabor, lo mismo el apio, hay que mirar”, dice.

Por ejemplo, el Lā zhī ròu, cerdo al vapor, uno de sus platos más famosos, es uno cuya cocción toma 16 horas. “Si lo apura no queda bien, daña el sabor. Un chef es como un doctor, el cliente pone su salud en sus manos y con eso no se juega, no es casualidad que los dos vistamos de blanco”, dice el chef Yong.

Además, está la tradición. El cerdo al vapor es un plato de la provincia de Shaanxi con 2000 años de historia. El proceso parte con la purificación: la carne se sumerge en agua hirviendo para limpiar todo tipo de impurezas o sabores fuertes. Luego, se fríe en aceite caliente, pero sin que se reseque, ya que el objetivo es hacer que la grasa se vuelva. Después, viene un proceso que el chef llama “la siesta que ablanda el alma”, en el que la carne se sumerge en un baño de agua durante seis horas. Así, se rehidrata la piel y las fibras de la carne, preparándola para la cocción final y asegurando que quede suave y tierna, que se deshaga en la boca.

Por último, “la unión de los ancestros”. Así llama el chef a las cuatro horas en que la carne reposa en una vaporera con el caldo madre, impregnándose lentamente de especias como pimienta de Sichuan, anís y canela. Cuando el plato se pide, viene el último suspiro, el calentado final, de media hora en su propio jugo, para que despierten los aromas.

“Para este tipo de cocina no hay atajos, sólo paciencia y respeto con la historia y con el cliente que la va a probar”, cuenta el chef Yong.

Por eso, en este local, apostará por un servicio personalizado y sólo con reserva, sin colación. Funcionará a partir de las 6.30 PM de martes a viernes, día completo los fines de semana. Además, contará con dos cartas: una de platos especiales, cosa de encargar con 48 horas de anticipación y poder comprar los ingredientes frescos antes, además de la carta oficial del restaurante. No sólo contará con platos de su natal Shanghái, su idea es ofrecer un mix con exponentes de distintas provincias.

“Estamos trabajando en el menú. Queremos tener opciones pensadas en la tercera edad y más variedad para los niños, enfocándonos siempre en la nutrición, en lo que hace bien. Tener una atención personalizada nos da la opción de conocer más a nuestros clientes. Si el plato que quieren no está, se pide con tiempo y se les hace”, cuenta el chef, que prepara la apertura para fines de marzo. Eso sí, aquí no habrá delivery. Más detalles en @milimili.865.