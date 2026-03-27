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Concretan primeras querellas en contra de Empresas Gasco por explosión en Renca

Dos de las acciones están patrocinadas por el abogado y exfiscal Carlos Gajardo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 18:46 hrs.

<p>Concretan primeras querellas en contra de Empresas Gasco por explosión en Renca</p>

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