Concretan primeras querellas en contra de Empresas Gasco por explosión en Renca
Dos de las acciones están patrocinadas por el abogado y exfiscal Carlos Gajardo.
Noticias destacadas
En las últimas dos semanas comenzaron a concretarse las primeras querellas en contra de Empresas Gasco, luego del accidente y posterior explosión e incendio que el 19 de febrero pasado sufrió un camión de la compañía cargado con gas licuado, en la comuna de Renca.
Son tres las querellas que, al cierre de esta edición, habían presentado familiares de fallecidos en el trágico incidente, estampadas en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Dos de estas acciones legales están patrocinadas por el abogado y exfiscal Carlos Gajardo (en la foto) y las tres apuntan al presunto delito de cuasidelito de homicidio. Una de las querellas la estampó Elisabeth Varela, viuda de Luis Romero Atenas, quien al momento del hecho transitaba en una moto, y producto de las lesiones falleció cuatro días después. Otra la estampó Gloria Moreno, en representación de su hija menor de edad, por la muerte de Manuel Garrido Fuentes, quien cumplía su jornada laboral en una caseta de seguridad en las inmediaciones del lugar al momento del siniestro. Esta acción alude en específico a la Ley de Delitos Económicos y la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
La tercera acción legal la interpuso María Elena Lagos, por la muerte de Mario Parra Guzmán.
Consultada Empresas Gasco por estas acciones legales, la compañía se remitió a su declaración del 18 de marzo pasado. Allí daba cuenta de que había iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio Público para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas, y que estaba recopilando los antecedentes para avanzar en una propuesta justa. Esto, en paralelo a colaborar activamente con la investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, “de manera que sea la justicia la que defina las responsabilidades”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Gobierno nombra a José Ignacio Mujica, socio fundador de Ameris, como vicepresidente ejecutivo de Corfo
Este jueves el Ministerio de Economía ingresó el decreto que designa a Mujica, inversionista, emprendedor y con experiencia en el mundo financiero, al mando ejecutivo de la agencia pública.
No nos va a reemplazar: más de 40 mujeres del mundo empresarial unen voces para dar un mayor y más extendido uso a la IA
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) realizó su ya tradicional encuentro de mujeres, y en la oportunidad se habló de los desafíos en torno al uso de las nuevas tecnologías.
Andes Salud concreta adquisición de 64% de Clínica IMET, en Punta Arenas, y marca un hito en su estrategia de desarrollo regional
La transacción, que ayuda a consolidar la presencia de la compañía en el extremo sur del país, incluye un plan de expansión inmobiliaria y hospitalaria, y contempla una inversión total superior a los US$ 10 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete