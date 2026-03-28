Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen

En diversas entrevistas que dio a lo largo de su vida, José Rosenberg contó que el primer año hicieron 300 colchones. Cuando tenía 90 años hacían 2.500 diarios, más las bases, veladores, respaldos, ropa de cama, etc.

A los 92 años, la madrugada de este sábado falleció José Rosenberg Villarroel, el fundador de la compañía de colchones y muebles Rosen, un destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina.

Rosenberg fue oficial de la Fuerza Aérea y en 1958 cuando comenzó el negocio, de manera muy artesanal, como un taller familiar donde empezó a coser y armar colchones viendo la demanda que había entre sus compañeros oficiales.

68 años después, Rosen es una compañía con más de 60 tiendas en Chile y Perú -países además donde posee fábricas-, así como en Bolivia y Argentina. Y además llega con productos a través de distribuidores a Colombia, entre otros mercados.

“Con profundo pesar, tristeza y con el corazón lleno de amor, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo, José Rosenberg Villarroel. Partió rodeado del afecto de su familia. Nos deja un legado infinito de valores y recuerdos que atesoraremos por siempre, con la profunda esperanza de que en un futuro nos volveremos a ver”, dijo en un comunicado la familia Rosenberg Sanguinetti.

De Besarabia a Angol y Temuco

La historia cuenta que el origen de la familia Rosenberg en Chile se remonta a Bernardo Rosenberg, un inmigrante venido de Besarabia, que a fines del siglo XIX pertenecía al Imperio Ruso. Tras arribar a primero a Nueva York y trasladarse a Brasil y Argentina, finalmente se asentó en Angol, donde se casó con Blanca Flor Villarroel, y estableció diversos negocios, como una tienda bazar de nombre La Besarabia. Y fue la siguiente generación la que inició Rosen como tal. Nacido en 1933 en la ciudad de Angol, su hijo José Rosenberg junto su familia y hermanos inició en Temuco el negocio, que pasó de un taller artesanal en un galpón de 50 m² en la calle Janequeo, a un holding internacional, en cuya propiedad participa esta rama familiar, con 52,7%, y las sucesiones de los ya fallecidos Juan y Luis Rosenberg.

En diversas entrevistas que dio a lo largo de su vida, José Rosenberg contó que el primer año hicieron 300 colchones. Cuando tenía 90 años hacían 2.500 diarios, más las bases, veladores, respaldos, ropa de cama, etc. “Al comprar un colchón y llevarlo al casino, un sargento me preguntó si ahora vendía colchones”, relató José Rosenberg en una antigua entrevista, al abordar el inicio del negocio cuando él era teniente, vendiéndole el colchón al doble de lo que a él le había costado. “Había una oportunidad”, agregó. En una semana había vendido 20 colchones, lo que le significaba ganar ocho sueldos mensuales.

Y aunque la firma se expandió por Chile y América Latina, José Rosenberg quiso mantener siempre la impronta regional de la firma, basada en Temuco, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del sur de Chile y del país.

Las siguientes generaciones

El crecimiento hizo que esta rama de la familia Rosenberg, es decir, José Rosenberg, su señora Gloria Sanguinetti, sus tres hijas Verónica, Gloria y Rebeca Rosenberg Sanguinetti y nietos, se hayan incorporado hace ya tiempo a los negocios y hayan creado su propio family office. Desde esta entidad, denominada Lemu Lafquen, controlan varios negocios industriales. Además de la mencionada participación en Rosen, poseen plantas productivas, como una fábrica de muebles de madera en Temuco, una de muebles tapizados y otra de respaldos. Otra vertical de negocios de esta familia es la inmobiliaria y también una veta financiera que incluye participaciones en diversas startups.

A nivel de gobernanza, en Lemu Lafquen participan como directoras las tres hermanas Rosenberg Sanguinetti y Claudio Muñoz, el expresidente de Telefónica como independiente. El Ceo es el nieto mayor de José Rosenberg, Cristian de Giorgis, hijo de Verónica Rosenberg, ingeniero comercial y quien también se desempeña como subgerente de Desarrollo de Producto y Nuevos Negocios de Rosen. José Rosenberg se había retirado del manejo activo de los negocios en diciembre de 2023, tras participar en un último directorio de Rosen.

Según informó la familia, los restos de José Rosenberg están siendo velados a partir de este sábado en el Salón J. Rosenberg, ubicado en las dependencias de la Planta Rosen, en Temuco. Este velatorio se extenderá hasta el mediodía del lunes, día en que se realizará su misa de funeral, a las 16:00 horas en la Catedral de Temuco.