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Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen

En diversas entrevistas que dio a lo largo de su vida, José Rosenberg contó que el primer año hicieron 300 colchones. Cuando tenía 90 años hacían 2.500 diarios, más las bases, veladores, respaldos, ropa de cama, etc.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 14:04 hrs.

Azucena González
<p>Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen</p>

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