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Farm Fractions, la plataforma chilena que permite comprar un pedazo de campo desde US$ 100

Farm Fractions, una plataforma que permite invertir en proyectos agrícolas desde US$ 100 a través de tokens en la red Polygon. Cada token representa una fracción de propiedad sobre un activo real, un campo productivo. La startup está en proceso de regulación bajo la Ley Fintech chilena.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 19:50 hrs.

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