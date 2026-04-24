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Los lobistas que destrabaron el camino de Twin Metals en Washington

Según OpenSecrets, Antofagasta plc gastó US$ 600 mil en lobby federal durante 2025, de los cuales US$ 480.000 corrieron por cuenta de Twin Metals. El proyecto, con una inversión estimada en US$ 1.700 millones, aún debe sortear litigios y obtener permisos federales y estatales.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 12:20 hrs.

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<p>Los lobistas que destrabaron el camino de Twin Metals en Washington</p>

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