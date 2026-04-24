Los lobistas que destrabaron el camino de Twin Metals en Washington
Según OpenSecrets, Antofagasta plc gastó US$ 600 mil en lobby federal durante 2025, de los cuales US$ 480.000 corrieron por cuenta de Twin Metals. El proyecto, con una inversión estimada en US$ 1.700 millones, aún debe sortear litigios y obtener permisos federales y estatales.
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La semana pasada, el Senado de Estados Unidos derogó por 50 votos contra 49 la prohibición que bloqueaba el proyecto Twin Metals, la filial de Antofagasta plc del grupo Luksic que busca levantar una mina de cobre, níquel y cobalto en Minnesota. Fundamental en este proceso ha sido el lobby que la compañía ha desplegado en Washington, y el nombre del hombre que lo encabeza: David Bernhardt, secretario del Interior durante el primer mandato de Donald Trump. En 2025 fundó The Bernhardt Group, una consultora a pasos de la Casa Blanca orientada a ayudar a clientes a navegar la segunda administración Trump. “Sabemos cómo se mueve esta administración, porque ayudamos a moverla antes”, dijo Bernhardt al presentar la firma.
Twin Metals es uno de sus clientes. De acuerdo con formularios presentados ante el Congreso, la consultora cobró US$ 110.000 por sus gestiones en el último trimestre de 2025 y US$ 120.000 en el primero de 2026, con foco en “asuntos de arriendos mineros” y contactos en la Cámara, el Senado, el Departamento del Interior, la Casa Blanca y el Departamento de Agricultura.
El equipo que firma esos reportes es conocido en el circuito regulatorio estadounidense: William McGrath, exdirector de staff del subcomité de la Cámara que supervisa al Interior; Luke Johnson, exnúmero dos de políticas y programas de la Oficina de Administración de Tierras (BLM); y Kate Gonzales, exasesora de la exsenadora Kyrsten Sinema.
Según OpenSecrets, Antofagasta plc gastó US$ 600 mil en lobby federal durante 2025, de los cuales US$ 480.000 corrieron por cuenta de Twin Metals. El proyecto, con una inversión estimada en US$ 1.700 millones, aún debe sortear litigios y obtener permisos federales y estatales.
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