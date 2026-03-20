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Punto de partida

El plan del uruguayo de 26 años Gadi Borovich para llevar a los mejores ingenieros de Latam a Silicon Valley

Dejó Montevideo a los 18, trabajó en un kibbutz israelí, llegó a San Francisco becado y hoy dirige Antigravity, un fondo seed que ya invirtió el 70% de su capital en 18 startups. Su nueva apuesta: Puentes, un programa que conecta talento técnico latinoamericano con el ecosistema de SF.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 17:00 hrs.

Juan Pablo Silva Latam Startups inversión Fondos de inversión
<p>El fundador de Vercel Guillermo Rauch con Gadi Borovich</p>

El fundador de Vercel Guillermo Rauch con Gadi Borovich

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