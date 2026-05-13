Cinco bancos de inversión de EEUU y Europa estarían "interesados" en financiar millonario préstamo para Petroperú

La petrolera estatal peruana necesita de US$ 2.000 millones para asegurar la continuidad de sus operaciones.

La agencia gubernamental promotora de inversiones en Perú, aseguró que cinco bancos de inversión de Estados Unidos y Europa se encuentran "interesados" en financiar los US$ 2.000 millones en préstamos que requiere la estatal Petroperú para asegurar la continuidad de sus operaciones.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión -organismo encargado de gestionar y supervisar los anunciados préstamos-, afirmó en una entrevista con Reuters que se espera a mediados de junio que Petroperú reciba un primer tramo de US$ 500 millones, como parte de la operación de financiamiento.

"Al menos cinco bancos de inversión importantes a nivel global han expresado su interés firme de financiar a Petroperú", dijo. "Son de Estados Unidos algunos, también de Europa, digamos son nombres que normalmente más conocemos cuando hablamos de banca de inversión", agregó sin identificarlos por temas de confidencialidad.

Petroperú, que está en un proceso de reestructuración, había solicitado los fondos a fines de abril para evitar el riesgo de un desabastecimiento de combustibles en el país, alegando que la compañía no tenía recursos suficientes para adquirir crudo para sus refinerías, en momentos en que los precios globales del petróleo se han disparado por la guerra en Oriente Medio.

La petrolera perdió en 2022 su grado de inversión de las agencias calificadoras, en medio de deudas a bonistas y bancos privados por la modernización de su refinería de Talara, que costó más de US$ 6.000 millones, mayor a lo previsto.

La planta de Talara, una de las dos mayores de Perú, tiene capacidad para refinar 95.000 barriles de crudo por día.

Del Carpio dijo que los bancos interesados en financiar a Petroperú "están muy familiarizados con la gestión que ha tenido Proinversión" desde el principio de este año.

"En la primera quincena de junio estará autorizado el primer tramo de este financiamiento", señaló. "Para este tramo de US$ 500 millones es probable que participen uno o dos bancos, pero para el tramo más largo, para completar los US$ 2.000 millones, creemos que van a participar más bancos de inversión", dijo.

Todo el financiamiento para Petroperú se completaría a fines de julio o principios de agosto próximos, añadió.

El funcionario reafirmó que los fondos obtenidos servirán exclusivamente para adquirir crudo e insumos para las refinerías y así garantizar la operación de la petrolera.

A inicios de mayo, Petroperú, designó a su cuarto presidente de directorio en lo que va del año, tras reportar pérdidas por US$ 774 millones de dólares en el 2025.

Actualmente, la compañía tiene una deuda de unos US$ 7.900 millones, de los cuales casi la mitad corresponde a obligaciones de corto plazo, según la petrolera.

Del Carpio manifestó que la nueva inyección de "capital de trabajo" permitirá a la empresa salir de la crisis y pagar la nueva deuda a partir del séptimo año de recibir el préstamo.

El funcionario dijo que buscará reunirse con los actores políticos del próximo gobierno que se elegirá en las elecciones del 7 de junio, para explicar y responder las preocupaciones que se puedan tener en torno a la petrolera estatal.

El Gobierno aprobó a fines del 2025 un decreto para la reorganización patrimonial de Petroperú, que ha recibido del Estado directa o indirectamente unos US$ 5.300 millones en los últimos tres años para apoyar sus operaciones.