Contribuciones de bienes raíces e impuesto al lujo: las primeras instrucciones que firmó Jorge Trujillo como nuevo director del SII

En tanto, este lunes el directivo sostuvo nuevas reuniones con los gremios de funcionarios del servicio, donde aterrizó los principales énfasis de su gestión.

El aterrizaje del ingeniero Jorge Trujillo como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sido vertiginoso para la centenaria institución.

El pasado miércoles, el alto directivo arribó a la entidad pisando fuerte: le pidió la renuncia a tres altos cargos, como son los subdirectores del área Jurídica, de Asistencia al Contribuyente y de Contraloría Interna. Estos se suman a dos cargos hoy vacantes y cuya designación deberá realizarse a través de concursos en Alta Dirección Pública (ADP): el titular de la Dirección de Grandes Contribuyentes y de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios.

Pero no ha sido el único movimiento del ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile en la entidad. Ni el último que realizará.

En sus primeros días en el servicio, ha transmitido que buscará darle una nueva impronta al organismo, equilibrando las políticas de asistencia a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones, con una inquisitiva fiscalización a quienes no lo hacen y terminan evadiendo y/o eludiendo impuestos. Por ello -señalan quienes han compartido con Trujillo- no ha descartado realizar nuevos movimientos de piezas en la repartición en las próximas semanas.

Pero la toma de decisiones no solo se ha centrado en modificaciones de personal o de énfasis, sino que ya está también reflejándose en instrucciones a los contribuyentes.

Es así como en los últimos días, Trujillo emitió las primeras resoluciones en materia tributaria para actores del mercado, en dos temas claves para el organismo: contribuciones de bienes raíces y el denominado "impuesto al lujo".

En cuanto al primero, el pasado viernes 27 de marzo publicó la resolución exenta N° 46, que establece la forma y el plazo para que las municipalidades informen al SII la nómina de bienes raíces no agrícolas, que correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, ubicados en áreas urbanas, disponiendo para ello una aplicación web denominada “Declaración municipal sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros”.

Esto, en el marco de la realización del avalúo anual de dichas propiedades, con miras al cobro de las contribuciones de bienes raíces. A las categorías antes señaladas se les aplica un gravamen territorial más alto que a los inmuebles habitacionales o que estén edificados.

El año pasado, se había emitido una resolución estableciendo que a más tardar el 31 de octubre el servicio debía tener disponible dicha plataforma para que los municipios ingresaran la información del catastro. Ahora, Trujillo instruyó adelantar en un mes dicha fecha límite, por lo que a más tardar el 30 de septiembre deberá estar disponible la citada aplicación.

Esto, "para optimizar el procesamiento de los datos informados por las municipalidades", reza la instrucción publicada por el nuevo director del SII.

La segunda resolución (N° 47) se dio a conocer en la misma jornada de viernes. En ese documento, Trujillo amplió la nómina de bienes afectos al denominado "gravamen al lujo", que consiste en un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2% que se devenga el primero de enero de cada año, que se aplica sobre el valor normal de mercado de helicópteros, aviones, yates, automóviles, station wagons y vehículos similares, que cumplan ciertas características y estén ubicados en territorio nacional y que sean de propiedad de un contribuyente persona natural o jurídica, al 31 de diciembre del año anterior.

La ley determina que cada año debe volver a actualizarse la nómina de bienes potencialmente afectos al tributo, en base a la información entregada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) u otros organismos competentes.

El mismo viernes también se firmó una resolución -N° 45- que autorizó la incorporación de Banco Ripley a la interfaz del servicio para informar del inicio de actividades de determinados contribuyentes (denominada API), por medio de la cual las entidades como bancos, organismos públicos y los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico y los operadores de plataformas digitales de intermediación, pueden verificar de forma automatizada si el RUT de un contribuyente cuenta con inicio de actividades vigente o no. Eso sí, el documento no fue firmado por Trujillo, sino por el subdirector subrrogante de Asistencia al Contribuyente, Roberto Galindo.

Reuniones con agrupaciones de funcionarios

Trujillo ya ha sostenido conversaciones con autoridades de Hacienda, como el ministro Jorge Quiroz, el subsecretario Juan Pablo Rodríguez, y el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona.

En la misma jornada que asumió y luego este lunes, el ingeniero sostuvo reuniones conjuntas y por separado con las dos agrupaciones de trabajadores del SII: la Aneiich (funcionarios) y la Afiich (fiscalizadores).

Según comunicaron ambas agrupaciones, la instancia tuvo un carácter introductorio, donde se expusieron las principales inquietudes y expectativas de las asociaciones frente al inicio de esta nueva etapa institucional.

Uno de los puntos centrales que se abordó fue la situación de los concursos en desarrollo. Las asociaciones fueron categóricas en señalar que estos deben continuar su marcha, especialmente aquellos que ya se encuentran en etapa de selección. En particular, se relevó el caso de un concurso actualmente en Contraloría, el cual estaría en condiciones de concluir pero quedando únicamente pendiente el trámite de toma de razón.

En tanto, Aneiich planteó la necesidad de otorgar certezas a los funcionarios, especialmente a quienes se desempeñan a contrata y en funciones de línea, respecto de la continuidad de las tareas institucionales. Junto con ello, se enfatizó la importancia de que la nueva conducción entregue lineamientos claros en materias como inhabilidades y conflictos de interés, "con el objetivo de evitar que estas situaciones vuelvan a afectar la gestión del servicio, en referencia a lo ocurrido en la administración anterior", agregaron.

Afiich, por su parte, puso sobre la mesa los problemas de dotación que afectan a algunas direcciones regionales, renuncias de fiscalizadores, la inquietud ante el ajuste presupuestario, y los "preocupantes" resultados de algunas encuestas que revelaron un aumento en la carga de trabajo, por lo cual se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las direcciones regionales más exigidas, específicamente la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), el Sistema de Delitos Tributarios (Didet) y Santiago Oriente.

Durante el encuentro, el director expresó su intención de reconocer el trabajo de las asociaciones de funcionarios, señalando tener una alta valoración de su rol. Asimismo, indicó que “no vengo a cambiarlo todo”, enfatizando que su gestión estará orientada a reforzar determinados aspectos del funcionamiento del servicio.

En los próximos días, Trujillo sostendrá reuniones con actores del mundo privado, como el Colegio de Contadores y la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit).