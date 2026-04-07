Exportaciones chilenas eluden el primer mes de guerra y aceleran el paso, mientras que las importaciones de petróleo crecen con fuerza

La nota negativa al cierre del primer trimestre la pusieron los envíos del agro, que volvieron a caer.

Un total de US$ 10.291 millones sumaron las exportaciones del país durante marzo, lo que equivale a un alza de 18% frente al mismo mes de 2025, según los antecedentes publicados por el Banco Central este martes.

Dicho resultado representa adicionalmente una aceleración respecto a lo observado en los dos meses precedentes y se da ya en el escenario de un comercio internacional bajo el impacto que ha significado el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Determinante en el impulso al cierre del primer trimestre fue la minería, cuyos envíos escalaron 24,8% hasta US$ 6.378 millones. De estos, US$ 5.162 millones correspondieron a cobre, un monto 14% más alto que hace un año, con incrementos tanto desde el ámbito de los concentrados como de los cátodos. A este dinamismo -aunque en menor magnitud- se unieron expansiones de tres dígitos en los segmentos de oro, plata y carbonato de litio.

Otro rubro que se lució en marzo fueron las ventas al exterior industriales, que crecieron 10,5% en 12 meses al alcanzar los US$ 3.260 millones, impulsado por alimentos y bebidas y tabaco. Entre los descensos destacó la celulosa.

A diferencia de lo anterior, los envíos del rubro agropecuario-silvícola y pesquero sumaron una tercera disminución, aunque esta vez sólo de 0,9% -menos que en el primer bimestre-, que no pudo ser contrarrestadas por las frutas. Estas apenas lograron mejorar 0,4% tres dos meses previos en rojo gracias a la uva y manzana, entre otros; mientras que de nuevo hubo un tropezón importante en cerezas.

¿Efecto guerra?

Como contraparte de las ventas al exterior, las importaciones del país sólo avanzaron 5,8% al llegar a US$ 7.229 millones en términos FOB.

Este desempeño fue explicado por el alza de 7,6% que registraron las compras de bienes intermedios en el período mencionado para totalizar US$ 3.922 millones. Determinante fueron los fuertes incrementos de las internaciones de productos energéticos, incluido el petróleo y el diésel, que saltaron 30% y 80% en 12 meses. Hubo aumentos también de dos dígitos en el segmento del gas.

En su caso, las importaciones de bienes de capital subieron 6,2% anual en marzo para alcanzar los US$ los 1.585 millones, un mayor ritmo que lo observado en los meses previos, relacionado con maquinaria para la minería y construcción, así como por motores, generadores y transformadores eléctricos.

Frente a esto, las adquisiciones de bienes de consumo apenas mejoraron 0,4% anual hasta US$ 2.212 millones en marzo. Las bajas fueron notorias en el terreno de los productos durables y semidurables, mientras que subieron las compras de carne, bebidas y alcoholes y gasolinas.

Dado lo anterior, el saldo comercial de Chile se expandió 62% en marzo frente al mismo mes de 2025 para sumar US$ 3.061 millones.