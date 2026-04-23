Diputado Pier Karlezi (PNL): “Para ganarse al PDG ceden en cosas que no tienen ni pies ni cabeza y el ministro de la Segpres cierra un acuerdo con ellos”

Además, el legislador expresa su convicción de que si José García Ruminot “no tiene intención de hacer que las cosas pasen, es poco lo que se puede conversar con él”.

El diputado Pier Karlezi es el representante del Partido Nacional Libertario (PNL) en la Comisión de Hacienda y quien ha levantado la voz por la molestia en invade a su bancada, ante el hecho de que el gobierno haya llegado a un acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) para asegurar sus votos en la idea de legislar del proyecto misceláneo; pero no haya considerado las peticiones del PNL.

Por esta y otras razones, en esta conversación con Diario Financiero, Karlezi también expresa su profunda molestia con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, a quien prefieren no tener como interlocutor. Pese a todo, está optimistas de que sus propuestas para mejorar el proyecto misceláneo serán escuchadas.

-Originalmente el presidente del partido había planteado que sería difícil para ustedes aprobar un proyecto misceláneo, porque resultaba incoherente ya que fueron al Tribunal Constitucional por el del expresidente Boric, por eso pedía que se dividiera. ¿Qué cambió?

-Cambió que nosotros no conocíamos el proyecto completo. Siempre dijimos, en todas las reuniones, que si todo iba enfocado a lo que es una reconstrucción económica y para el progreso de Chile estaba bien. La idea matriz cumple con todo, por lo tanto, no vemos la necesidad de pedir la separación del proyecto. Todas las normas que están incluidas van en la misma dirección.

-¿Aun cuando tendrá que pasar por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, justamente porque hay medidas que van en esas líneas?

-El tema va todo a una comisión madre que es la de Hacienda, va a pasar por otras comisiones, pero esa fue una decisión de la mesa, porque perfectamente el proyecto podría haber sido tratado sólo en la Comisión de Hacienda. Pero bueno, las cosas no se dieron de esa manera.

-¿Diría que el proyecto completo está sujeto a una sola matriz?

-Sí. Ya leí el proyecto completo anoche, me quedé estudiándolo hasta muy tarde, y considero que hay algunos puntos donde se puede mejorar; pero sí, va todo en la misma línea. Por lo tanto, no hay normas que estén enfocadas en reconstrucción económica y otras que sean 100% seguridad y que no influyan en nada económico, porque de ser así no podrían estar en el mismo proyecto. Ese caso no se da.

“La proyección de crecimiento del gobierno está muy baja, apuntar a un 4% es poco”

-Entonces, ¿por qué la molestia de libertarios, porque no se consideraron sus peticiones como sí se hizo con el PDG?

-Nosotros expresamos nuestra molestia, no por egoísmo, sino porque en constantes reuniones, pedimos una serie de cosas y siempre se nos negó. Nos decían que no es el momento, que no se puede. Y para ganarse al Partido de la Gente ceden en cosas que no tienen ni pies ni cabeza; nadie sabe siquiera cuánto cuestan; no tienen informe financiero; y, el ministro de la Segpres cierra un acuerdo con ellos, asegurándole un descuento de IVA que puede ser incluso igual de caro que la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Es bastante poco serio de parte del Ejecutivo ceder a las peticiones, que pueden ser muy atendibles…Pero a nosotros no se nos ha escuchado.

-¿Qué significa su postura, en concreto?

-Nosotros no hemos quitado el apoyo al proyecto, para que quede súper claro. Fuimos súper claros, estamos por la idea de legislar -y ese ha sido el discurso desde el inicio-, vamos a analizar el proyecto en las comisiones, como corresponde; y, vamos a seguir empujando nuestras ideas con fuerza y esperamos que se escuchen, porque contribuyen a mejorar este proyecto.

-¿Cuáles son esas ideas que no se han considerado?

-Queremos medidas para el agro, estamos pidiendo la eliminación de las contribuciones del mundo agrícola, por lo menos de forma transitoria. Este proyecto tiene varias medidas transitorias para distintas industrias y no hay ninguna para el agro, que está fuertemente afectado. Estamos pidiendo la eliminación del impuesto a los combustibles, aunque sea a largo plazo; la eliminación de las contribuciones a todas las primeras viviendas, sin hacer distinción de edad, que es lo que prometió José Antonio Kast en su programa de gobierno; una rebaja tributaria, no al 15% como queríamos nosotros, sino al 20, que podría quedar perfectamente más competitivo y bajo el promedio de la OCDE.

-¿Tienen un informe financiero o una proyección de cuánto costarían esas propuestas?

-Lo que creo es que la proyección de crecimiento del gobierno está muy baja, apuntar a un 4% es poco. Todo esto lo abordamos en el programa de gobierno de Johannes Kaiser y está todo escrito en nuestros informes financieros. Nosotros estamos apuntando que el país no crezca un 4%, que lo haga por lo menos a un 6%.

-Los expertos dicen que en los próximos dos años al menos vamos a crecer, si es que, a un 2%.

-Los mismos expertos decían que con la reforma de Arenas, Chile iba a recaudar bastante más. Y el error fue macabro. Entonces yo no sé qué tan expertos son.

-Insisto, en ¿cuál es la proyección del costo de sus propuestas?

-Tenemos una medida que es la principal, las reales medidas de reducción de gasto permanente del Estado. No vienen en el proyecto.

-¿Cómo no?

-El 3% no es suficiente.

-¿Los ajustes tienen que ser mayores?

-En el Estado gasto del Estado y el gasto de las municipalidades, por supuesto que tienen que ser mayores.

“Estar jugando a la política con pequeñeces, como lo hacen algunos partidos, para estar pavimentando una candidatura presidencial, a nosotros no nos parece”

-¿Y con eso cubrir lo que ustedes proponen y las demás medidas acordadas con el PDG?

-En un inicio sí, porque aquí se habla de compensación a municipalidades permanentemente; pero de lo que no se habla nunca es del efectivo ahorro, por parte del Estado. Por qué el Estado sigue creciendo, por qué tiene 1 millón de personas trabajando, por qué ha crecido de forma exponencial durante los últimos 15 años, sin tener beneficios reales para la gente.

-¿Han calculado en cuánto está sobrecargado el Estado?

-El mismo Estado ha hecho ese cálculo permanentemente, a través de la Dirección de Presupuesto, a través de distintas comisiones, y eso sorprendente que nadie haga nada con la cantidad de programas que están pésimamente evaluados y que son una caja de retiro de plata permanente del Estado.

-Entiendo que algunos están considerados.

-Algunos, pero no todos.

-Si no son escuchados, ¿cuál será la postura del Partido Nacional Libertario?

-Tenemos la sensación de que vamos a ser escuchados. No nos gusta hacer política, ficción, pero nosotros vamos a empujar con fuerza estas ideas y tienen bastante más apoyo que sólo el Partido Nacional Libertario.

-¿No sienten que, quizás, cedieron muy rápido al apoyo del proyecto, en vez de hacerse querer un poquito, considerando que no son parte del gobierno como ustedes mismos señalan.

-A ver, esa es la diferencia de nosotros con otros partidos. Nosotros no estamos jugando a la política, no estamos haciendo política para la tele, no estamos levantando un candidato presidencial. Nosotros estamos pensando en Chile y entendemos que Chile necesita crecer y que estas medidas van en la dirección correcta; aunque, como siempre hemos dicho, pueden ser mejoradas. Pero estar jugando a la política con pequeñeces, como lo hacen algunos partidos para lograr pequeños triunfos personales, para estar pavimentando una candidatura presidencial, a nosotros no nos parece.

-Estamos hablando del PDG, asumo.

-Usted póngale el nombre que quiera.

-¿Tienen concertada alguna reunión con el ministro de Hacienda o con José García, justamente para plantearles esta situación y tratar de avanzar en una solución?

-La verdad es que las actitudes que ha tenido el ministro José García últimamente, especialmente en este tema y en el tema del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, nos deja re pocas ganas de conversar con él. No sé qué tan provechosa pueda ser una conversación con él, con el ministro Quiroz sí nos vamos a juntar prontamente.

-¿Por qué le quedan pocas ganas de hablar con el titular de la Segpres?

-Nosotros fuimos súper claros la vez pasada, cuando votamos a favor de la renovación de la prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur y le exigimos que, por lo menos el decreto con el que iba a entrar en la segunda renovación fuera algo distinto. Pero nos siguen presentando el mismo decreto de hace cuatro años. Si el ministro no tiene intención de hacer que las cosas pasen y funcionen en Chile, la verdad es que poco lo que se puede conversar con él. Preferimos conversar con otros ministros que tienen más actitud.

-Pero eso es resorte del Gobierno, no decisión de ministro.

-Sí, pero el que lleva la relación con el Congreso es él

-Insisto, no es él quien decide cómo se aborda la situación en la Macrozona Sur.

-El que lleva la relación con el Congreso es él, nosotros se lo exigimos a él y no nos dio ninguna respuesta.