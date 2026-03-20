Ajuste de parámetros, apoyos a grupos vulnerables y énfasis en parafina: modificaciones al Mepco empiezan a tomar forma

A propósito del alza que han experimentado los combustibles en el país, debido al impacto del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó que a comienzos de la próxima semana el Ejecutivo presentará un proyecto para hacer frente a lo que catalogó como una “difícil situación que estamos enfrentando como consecuencia del alto precio internacional del petróleo a raíz de la guerra”.

En entrevista con CNN Chile, García adelantó que este proyecto no contemplará modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) a través de la ley, sino modificar los parámetros del mecanismo en base a decretos que firmará el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para así amortiguar parcialmente el efecto.

"Puedo confirmar que lunes o martes va a ingresar un proyecto para hacernos cargo de la difícil situación que estamos enfrentando como consecuencia del alto precio internacional del petróleo a raíz de la guerra. Este proyecto puede ser de varios contenidos. Uno, entrar al Mepco, no es la opción más plausible, no es lo que más desearíamos, esperamos no tener que hacerlo porque el mismpo Mepco, la ley que lo creó, establece ciertas facultades, particularmente del ministro de Hacienda, para por ejemplo cambiar las bandas. Si eso es así, vamos a privilegiar no modificar el Mepco a través de ley, sino a través de la resolución que tome el ministro de Hacienda", dijo.

El ministro encargado de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo confirmó además que Quiroz está ideando fórmulas que vayan en beneficio de los grupos más afectados por las alzas de combustibles, como por ejemplo subsidios para subsanar el incremento de precios para familias, Pymes y consumidores de combustibles en general.

"¿Por qué hablamos de un proyecto de ley? Porque vamos a tener un alza del precio de los combustibles y queremos que esto afecte lo menos posible a las familias, lo menos posible a los consumidores de combustible, a las Pymes, en fin. Entonces, el ministro de Hacienda está estudiando fórmulas que permitan ir en apoyo de las personas más afectadas", agregó.

Junto a ello, subrayó que también habrá una focalización en contener el aumento de precios de la parafina, la que desde el comienzo de la guerra ha experimentado alzas de más de $ 180 pesos por litro.

"Por ejemplo, a pesar de que no tiene que ver con el Mepco, la parafina, “en la medida que nos acercamos al invierno y a los días más fríos, pasa a ser un combustible esencial para miles, quizá millones de hogares de menores ingresos. La parafina es el gran combustible para calefaccionarse”, cerró.