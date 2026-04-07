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Costa advierte que guerra en Medio Oriente provocará un "aumento importante de la inflación en el corto plazo, pero no es tan evidente efecto de mediano plazo”

En un seminario de la Sofofa y la UDD, la presidenta del Banco Central indicó que el IPC de marzo -a publicarse mañana- reflejaría las primeras reacciones a la guerra.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 12:19 hrs.

Amanda Santillán Banco Central inflación guerra
<p>Foto: Jonathan Durán</p>

Foto: Jonathan Durán

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