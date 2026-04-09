Tasa en 4,5% por el resto del año y con el mercado atento al análisis mes a mes que anunció el Banco Central
Analistas no dudan de que durante el ejercicio en curso la tasa de política monetaria se mantendrá en su nivel.
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Bajo este escenario, los analistas continúan estimando que el Banco Central mantendrá la tasa de política monetaria en su nivel de 4,5% durante este año.
El economista de Santander, Rodrigo Cruz, destacó que el ente rector ha sido explícito en señalar que sus decisiones se evaluarán reunión a reunión, lo que refleja la posición de cautela por parte del Consejo.
“Bajo nuestro escenario base, estimamos que existe espacio para mantener la tasa de política monetaria estable durante el año, condicionado a que el precio del petróleo muestre una trayectoria descendente, los efectos de segunda vuelta se mantengan acotados y las expectativas de inflación a dos años permanezcan en torno al 3%”, explicó.
De la misma manera, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, también previó que el tipo recor seguirá en 4,5% durante este ejercicio.
No obstante, añadió que de desanclarse las expectativas y que el mercado observe que la inflación supere el 3% un plazo de dos años, podría darse un alza de 50 puntos, aunque precisó que no ocurrirá, “bajo ningún esquema, algo similar a lo que vimos durante e 2021-2022, donde la tasa llegó sobre 10% porque había que contener definitivamente la presión inflacionaria, pero también las expectativas”.
Desde Gemines, su gerente de estudios, Alejandro Fernández, indicó que no habrá rebajas este año en la tasa de política monetaria, pero dependiendo de las circunstancias, podría haber un alza, tal vez entre fines del segundo trimestre y el tercero.
El economista de Itaú, Vittorio Peretti, descartó los recortes de tasa para 2026, inclinado por la inflación por sobre la meta y la incertidumbre respecto de los efectos de segunda vuelta del shock en combustibles.
La economista de BICE, Marcela Calisto, también anticipó que se afianzará el nivel de 4,5% mientras se evalúa la persistencia de los shocks.
“Por ahora, un alza no es nuestro escenario base, pero sí ha aumentado la cautela en la trayectoria futura de la política monetaria”, afirmó.
El economista de Clapes UC, Hermann González, indicó que el escenario que se está configurando muestra una mantención de la tasa por un período prolongado, además de destacar que ya está en el rango neutral.
“Parece razonable esperar para ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses. Los efectos de segunda vuelta sobre la inflación, esperar a tener más información como el IPC de mayo y, por cierto, como evolucione la mayor incertidumbre que tenemos, que es el escenario internacional”, dijo.
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