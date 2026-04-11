Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

José Antonio Kast anuncia cadena nacional para presentar ley de reconstrucción con foco en empleo y reactivación económica

El mandatario adelantó que el proyecto abordará aspectos fiscales, institucionales y de crecimiento, en lo que será su primera intervención televisiva desde que asumió el cargo.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 11 de abril de 2026 a las 13:20 hrs.

Kast José Antonio Kast proyecto Proyecto de ley
<p>José Antonio Kast anuncia cadena nacional para presentar ley de reconstrucción con foco en empleo y reactivación económica</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Más cambios: la Dirección del Trabajo da marcha atrás con su nuevo sistema de fiscalización
2
Señal DF

Oscar Landerretche y el primer mes del gobierno: “Creo que ya se están dando cuenta de que la velocidad a la cual ellos creían que podían hacer la contracción del gasto quizá no es la que pretendían"
3
DF MAS

Exministro Hinzpeter presenta novela de su hermana, que se inspira en su historia familiar
4
Economía y Política

Presidenta del Senado alerta sobre efectos por atrasos y sobrecostos de proyectos de Codelco
5
DF MAS

Justicia cita a Solange Berstein, expresidenta de la CMF, en disputa con LarrainVial Activos
6
Empresas

Primer mes de Kast rompe récord de inversión en el SEIA, pese a menor número de proyectos que en otros gobiernos
7
Señal DF

La rebaja que viene en los TAG y peajes: los riesgos, obstáculos y proyectos en primera fila
8
Mercados

El cobre alcanza su máximo en más de tres semanas antes de la reunión entre EEUU e Irán y mientras sopesa demanda de China
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete