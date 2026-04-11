José Antonio Kast anuncia cadena nacional para presentar ley de reconstrucción con foco en empleo y reactivación económica
El mandatario adelantó que el proyecto abordará aspectos fiscales, institucionales y de crecimiento, en lo que será su primera intervención televisiva desde que asumió el cargo.
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El presidente José Antonio Kast, confirmó que este miércoles a las 21:00 horas realizará su primera cadena nacional, instancia en la que presentará los lineamientos del proyecto de ley del Plan de Reconstrucción orientado a la reactivación económica.
El mandatario adelantó el tono de su intervención. “Yo espero el miércoles ‘romperla’, para que todos prendan la tele a las nueve”, afirmó, agregando que en esa instancia “vamos a anunciar el tema de la reconstrucción, de la reactivación donde vamos a necesitar la colaboración de todos”.
Kast explicó que la iniciativa tendrá un alcance amplio, incorporando dimensiones fiscales e institucionales junto con medidas para impulsar el crecimiento. “Vamos a enviar este proyecto de ley que apunta a reconstruir el tema fiscal, el institucional, a reactivar nuestra economía”, señaló.
En esa línea, el jefe de Estado puso énfasis en el mercado laboral como eje central de la propuesta. “Queremos darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes, de ver cómo generamos más empleo”, sostuvo, agregando que “el empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante y dignifica también a la persona”.
El anuncio se da en un contexto en que el Ejecutivo ha relevado la necesidad de impulsar medidas de reactivación económica, particularmente en apoyo a pequeñas y medianas empresas, en medio de un escenario de desaceleración y restricciones fiscales.
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