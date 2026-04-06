Kaiser por medidas para mitigar alza de los combustibles: “El Gobierno todavía está al debe”

Sobre el proyecto misceláneo, señaló: “No podríamos, con una buena conciencia, venir a apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”.

Cuando el mundo político está a la espera del ingreso del proyecto misceláneo de “reconstrucción”, que contiene entre otros temas, la reforma tributaria; y, aún reverberan los ecos provocados por el alza de los combustibles, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser abordó ambos temas, en la que se ha convertido en su tradicional conferencia de prensa de los lunes.

Por lo pronto, el exdiputado reiteró lo señalado a Diario Financiero en el contexto del proyecto misceláneo, en cuanto a que espera que la iniciativa no mezcle temas como el tributario con seguridad, sino más bien que debería contener lo económico y regulatorio en un proyecto y seguridad en otro, porque “las leyes misceláneas violentan principios establecidos en la Constitución y este es un partido que ha defendido la Constitución, siempre y en todo lugar”.

Por eso solicitó al Gobierno, “humildemente”, que el proyecto “venga presentado de tal manera de hacerse cargo de la necesaria separación temática que tiene que tener”.

De hecho, Kaiser recordó que mientras era aún diputado, su partido votó en contra de la miscelánea en el marco de la cual el Gobierno anterior presentó el reajuste fiscal e hicieron una presentación de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa, por lo que “no podríamos, con una buena conciencia, venir a apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”.

El dirigente se explayó señalando que los proyectos misceláneos constituyen una “operación” que no le gusta, porque “obliga a votar en paquete, siendo que los parlamentarios tienen todo el derecho del mundo a tener una discusión más amplia sobre los temas particulares”.

Medidas de mitigación

Pero no quedó solo ahí, sino que también se refirió al alza de los combustibles y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar sus efectos. A juicio del dirigente, “el Gobierno todavía está un poco al debe”.

Kaiser llamó la atención acerca de que no se escuchó la propuesta de su partido de congelar las contribuciones rurales hasta cuando mejore la situación económica, porque “los agricultores son consumidores de combustible para trabajar, para alimentarnos… Necesitan, entonces, de mucho petróleo y nosotros tenemos que hacerles también un gesto, en el sentido de disminuir su carga, porque de lo contrario muchos agricultores no van a sembrar este año”.

Por lo que manifestó su esperanza en el viaje del Presidente, José Antonio Kast, a Argentina, pues espera que, aprovechando este escenario, se negocie también sobre la compra y transporte del combustible desde el yacimiento de Vaca Muerta.