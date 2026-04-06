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Kaiser por medidas para mitigar alza de los combustibles: “El Gobierno todavía está al debe”

Sobre el proyecto misceláneo, señaló: “No podríamos, con una buena conciencia, venir a apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 12:29 hrs.

Johannes Kaiser oficialismo Proyecto de ley alza combustible reforma tributaria Claudia Rivas
<p>Kaiser por medidas para mitigar alza de los combustibles: “El Gobierno todavía está al debe”</p>

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