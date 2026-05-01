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Enel recibe con "satisfacción" la decisión del gobierno de no proceder a caducar su concesión y sentencia: "Chile representa un país estratégico"

Mientras, la ministra de Energía, Ximena Rincón, defendió la definición, asegurando que "no se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa".

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 1 de mayo de 2026 a las 18:39 hrs.

ENEL Energía Concesiones Distribución Eléctrica gobierno Karen Peña
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

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