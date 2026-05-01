Enel recibe con "satisfacción" la decisión del gobierno de no proceder a caducar su concesión y sentencia: "Chile representa un país estratégico"
Mientras, la ministra de Energía, Ximena Rincón, defendió la definición, asegurando que "no se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa".
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Enel Distribución reaccionó este viernes a la decisión del gobierno de no proceder a la caducidad de su concesión, lo que pone punto final a casi dos años de incertidumbre, luego de que en agosto de 2024 la entonces administración del Presidente Boric decidiera impulsar este proceso debido a los extensos cortes de electricidad que marcaron ese invierno.
En una declaración difundida la tarde de hoy, Enel Distribución dijo recibir con satisfacción la decisión del Ministerio de Energía de no continuar con un procedimiento de caducidad de la concesión. Y, en esa línea, sinceró la relevancia que tiene Chile para la firma de capitales italianos.
"Chile representa un país estratégico para el Grupo y, en los últimos años, se han realizado importantes inversiones en la red de distribución, orientadas a fortalecer su resiliencia y a mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia", aseguraron.
Y añadieron que Enel Distribución "continuará, como lo ha hecho de manera permanente, invirtiendo de forma sostenida en esta línea, con el objetivo de contar con una red cada vez más resiliente y preparada para enfrentar los eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático".
Cabe recordar que el lunes Enel Distribución realizó su junta ordinaria de accionistas donde, además de abordarse la eventual caducidad de la concesión, se aprobó un aumento de capital de más de US$ 390 millones.
Al comunicarse el 7 de abril la propuesta que sería sometida a votación, en el hecho esencial enviado al regulador la CEO de Enel Distribución, Mónica Hodor, explicó que la capitalización "tendrá por finalidad que Enel Distribución enfrente los respectivos pagos de deuda vigentes y mantenga caja disponible para enfrentar potenciales necesidades de inversión, aumentar su flexibilidad operativa, frente a una potencial modernización y mejora regulatoria".
Rincón defiende que decisión está apegada a la ley
Esta mañana, desde el Ministerio de Energía apuntaron a que la decisión está apegada a la ley, ya que teniendo en consideración el informe emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), legalmente no se puede revocar la concesión.
Tal como se indicó la noche de este jueves al informarse la decisión, en un video difundido este viernes, la ministra de Energía, Ximena Rincón, recordó que el 29 de abril recibieron un informe que requirieron a la SEC el 13 de abril para conocer la situación del proceso de caducidad que había solicitado el gobierno anterior a la entidad fiscalizadora.
"No se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa Enel. Esto en cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria que nos rige y es algo que nos parece importante dar a conocer a la ciudadanía y cerrar este proceso", sostuvo Rincón.
Según explicó, la decisión considera un análisis jurídico detallado que recogió el informe evacuado por la Superintendencia que consideró los años 2019 al 2025, en el cual se constata que la empresa cumplió con la calidad de suministro, la calidad comercial y la calidad de producto.
Asimismo, como se indicó anoche, "ello es independiente del proceso judicial que la empresa tiene en tribunales y en el cual se debate sobre si existió o no existió fuerza mayor en un mes determinado".
En esa línea, enfatizó: "Sea cual sea el resultado de ese proceso judicial, no afecta el análisis que ha hecho la Superintendencia ni altera el resultado respecto de el cumplimiento de los estándares exigidos por nuestra regulación y nuestras leyes".
Pero también, la secretaria de Estado hizo hincapié en plantear a la ciudadanía que "vamos a trabajar y seguiremos trabajando para que estos hechos no se repitan y para que podamos caminar hacia certeza, no solo jurídica, sino que también de suministro para hombres y mujeres en nuestro país".
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