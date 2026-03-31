Megaproyecto de US$ 11 mil millones pide más tiempo y logra pausar su trámite ambiental hasta abril

De cara al 31 de marzo, fecha en que culminaba su pausa en el marco de su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- dio una señal en su rumbo.

En un contexto de suspensiones que enfrentan proyectos de esta incipiente industria, el 27 de marzo, el titular de la iniciativa -ubicada en la Región de Magallanes y que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones- solicitó que se extienda la suspensión hasta el 17 de abril para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto de amoníaco verde. Argumentó que requiere “de mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado Nº2”.

Según explicó en su misiva al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región, las razones para solicitar que se extienda la pausa son las siguientes: consolidación, revisión y edición final de documentos; y verificación de archivos cargados e ingreso.

La petición tuvo una rápida respuesta. Ese mismo viernes, el director del SEA de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Luis Riffo, resolvió acogerla, estipulando que la fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 17 de abril de 2026.

Consultados por DF, desde HNH Energy indicaron: “La solicitud corresponde a un ajuste acotado de plazo, orientado a la revisión, edición y consolidación final de los antecedentes, en una etapa avanzada del proceso de elaboración de la Adenda Complementaria. Con ello, se busca asegurar la presentación de un documento técnicamente sólido y consistente, que permita dar respuesta clara y completa a las observaciones formuladas en el Icsara Complementario”.

Y agregaron que “el proyecto se encuentra actualmente enfocado en esta etapa del proceso de evaluación ambiental, avanzando hacia su conclusión de cara a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hito habilitante para continuar con su desarrollo”.