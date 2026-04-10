SAAM aprueba dividendo de 100% de las ganancias, anuncia inversiones de US$ 120 millones y ratifica directorio
“En un entorno global complejo, SAAM sigue mostrando un desempeño notable, consolidando al mismo tiempo un modelo operacional único que permite proyectar a la compañía hacia el próximo quinquenio", declaró el presidente del directorio, Óscar Hasbún.
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De todo pasó en la junta de accionistas de SAAM, la firma marítima ligada al grupo Luksic: la compañía aprobó un dividendo del 100% de las ganancias, anunció un ambicioso plan de inversiones y ratificó el directorio, presidido por Óscar Hasbún.
Partiendo, en la asamblea de socios, la empresa presentó los principales resultados de 2025, entre los que destacan ingresos consolidados por US$ 632 millones, un Ebitda de US$ 217 millones y una utilidad de US$ 80,4 millones, los mejores resultados de su historia en operaciones continuadas.
“En un entorno global complejo, SAAM sigue mostrando un desempeño notable, consolidando al mismo tiempo un modelo operacional único que permite proyectar a la compañía hacia el próximo quinquenio", declaró Hasbún ante los presentes.
"SAAM Towage se consolidó como el principal operador de remolcadores en América y el tercero a nivel mundial, mientras Aerosan mostró una importante mejora en su desempeño junto con modernizar instalaciones y procesos", agregó.
Destacó que “la visión para el próximo quinquenio es seguir creciendo, ampliar la presencia geográfica y consolidar un modelo operativo cada vez más eficiente, flexible y sostenible en una industria clave para el comercio mundial”.
De cara a 2026, SAAM informó un plan de inversiones cercano a los US$ 120 millones, orientado principalmente a la renovación y expansión de flota, mantenimiento mayor, proyectos de infraestructura, sostenibilidad y transformación digital.
En este contexto, la compañía destacó la solidez de su posición financiera, con alta liquidez, bajo nivel de endeudamiento y capacidad para financiar crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, y creando valor para los accionistas.
Dividendos y nuevo directorio
La junta de accionistas aprobó el reparto de un dividendo definitivo por US$ 60,4 millones, adicional al dividendo provisorio por US$ 20 millones distribuido en diciembre de 2025. En suma, ambos dividendos equivalen al 100% de la utilidad líquida del ejercicio anterior.
Finalmente, se ratificó al directorio, conformado por Jean Paul Luksic Fontbona, Óscar Hasbún Martínez, Pablo Granifo Lavín, Macario Valdés Raczynski, Francisco Gutiérrez Philippi y como directores independientes a Jorge Gutiérrez Pubill y Rafael Fernández Morandé.
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