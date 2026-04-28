Con Cecila Pérez como presidenta y el ingreso de José Miguel Insulza a la mesa: así quedó el nuevo directorio de Azul Azul
Tras la renuncia de Michael Clark a la cabeza de la sociedad, la exministra del Deporte del gobierno de Piñera se convirtió en la primera mujer en liderar una sociedad anónima deportiva, mientras que el exsenador se suma a la contraparte junto a José Ramón Correa.
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En el Centro Deportivo Azul se llevó a cabo esta mañana una nueva junta de accionistas en Azul Azul - sociedad anónima que lidera al club Universidad de Chile- llena de cambios y nuevos aires en su directorio.
Cecilia Pérez, vicepresidenta durante la era Clark, se convirtió en la nueva administradora de la sociedad -con nueve votos a favor y dos abstenciones-, marcando un hito como la primera mujer en liderar un club de Primera División.
La mañana también estuvo marcada por el ingreso a la mesa directiva del exsenador y militante del Partido Socialista, José Miguel Insulza, quién se suma por parte de José Ramón Correa -accionista que adquirió la participación de la familia Shapira- para ser la contraparte del directorio. Correa además fue elegido como vicepresidente con la misma cantidad de votos que Pérez.
En las acciones Serie A, Andrés Weibtraub y Héctor Humeres formarán parte del bloque que representa a la Casa de Estudios.
En tanto, en la parte de las acciones Serie B, el directorio quedó conformado por: Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Juan Francisco Aylwin (hijo del expresidente Patricio Aylwin), Roberto Nahum, Miguel Berr, Aldo Marín, José Ramón Correa, José Miguel Insulza y Pablo Silva (quien fue mano derecha de Carlos Heller durante su etapa como presidente y en además desde 2022-2024 fue gerente general de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional).
La junta directiva estuvo marcada luego de la renuncia por parte de Michael Clark hace cerca de una semana como presidente de la sociedad luego de una serie de cuestionamientos por el caso Sartor y su gestión, que estuvo bajo la lupa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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