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Con Cecila Pérez como presidenta y el ingreso de José Miguel Insulza a la mesa: así quedó el nuevo directorio de Azul Azul

Tras la renuncia de Michael Clark a la cabeza de la sociedad, la exministra del Deporte del gobierno de Piñera se convirtió en la primera mujer en liderar una sociedad anónima deportiva, mientras que el exsenador se suma a la contraparte junto a José Ramón Correa.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 15:37 hrs.

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<p>Cecilia Pérez, la nueva presidenta de Azul Azul y José Miguel Insulza, nuevo miembro del directorio. Foto: Comunicaciones Universidad de Chile y Aton</p>

Cecilia Pérez, la nueva presidenta de Azul Azul y José Miguel Insulza, nuevo miembro del directorio. Foto: Comunicaciones Universidad de Chile y Aton

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