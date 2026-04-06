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Justicia admite reclamación de comunidad indígena contra proyecto de cobre y oro de US$ 260 millones

El recurso presentado por los Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros acusa una serie de "ilegalidades" que se cometieron durante el proceso de evaluación de La Farola.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 15:35 hrs.

cobre oro Minería Tribunal Ambiental Patricia Marchetti
<p>Justicia admite reclamación de comunidad indígena contra proyecto de cobre y oro de US$ 260 millones</p>

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