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¿Otra baja presidencial en Perú? Congreso impulsa una censura contra el Presidente José María Balcázar

El motivo es el retraso de la compra de aviones caza de Estados Unidos, que condujo a la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Por: Gestión, Perú

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 12:00 hrs.

Perú renuncia crisis Política
<p>¿Otra baja presidencial en Perú? Congreso impulsa una censura contra el Presidente José María Balcázar</p>

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