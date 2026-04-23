¿Otra baja presidencial en Perú? Congreso impulsa una censura contra el Presidente José María Balcázar

El motivo es el retraso de la compra de aviones caza de Estados Unidos, que condujo a la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

La definición del Presidente de Perú, José María Balcázar, de traspasar al siguiente gobierno la responsabilidad de terminar un proceso de compra de los aviones caza F-16 a Estados Unidos, despertó preocupación desde distintos sectores políticos que advertieron un posible deterioro en la relación diplomática entre ambos países.

La polémica ha subido de tono, con las renuncias del ministro de Relaciones y Exteriores, Hugo de Zela, y del Defensa, Carlos Díaz, por discrepancias en la materia. El excanciller afirmó que Balcázar le miente al país. Según detalló, hasta el martes el jefe de Estado aseguraba que no se haría la compra, cuando ya el lunes había firmado el contrato.

Esta mañana se dio a conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bloqueó el primer desembolso para la compra de los F‑16 por orden de Balcázar. Sin embargo, al iniciar la tarde el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el MEF haría el desembolso.

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Impulso de censura

El congresista Jorge Montoya, señaló que el presidente de la República “estaría incumpliendo” sus funciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

En su opinión, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Balcázar “debería cumplir con mayor razón” los acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, dijo que la seguridad nacional no se negocia. A través de su cuenta de X, el legislador dijo que ha decidido impulsar la censura del presidente Balcázar.

El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, indicó que si se presenta una moción de censura - y tiene las firmas - “hay que darle trámite”.

“A diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, en que el Parlamento estaba en receso y se requería 78 firmas de congresistas para convocar al Congreso, ahora el Parlamento está en funciones así que si hay las firmas se dará trámite como corresponde (...) Estamos en semana de representación y la próxima semana habrá comisiones y Pleno. Lo que permitirá procesar cualquier moción que se haya presentado.”, sostuvo.

Las opciones de vacancia

El constitucionalista, Aníbal Quiroga, dijo a Gestión que si aplicamos la misma fórmula que con José Jerí, el presidente Balcázar podría ser sujeto de censura.

“Para el Congreso, es un presidente del Congreso, prestado en la presidencia de la República y, por lo tanto, está sujeta a la responsabilidad del presidente del Congreso, como se hizo valer con el presidente José Jerí . En ese sentido sí podría ser censurado, en consecuencia, vaca en el cargo de la presidencia y tendría que asumir la presidencia quien sea presidente del Congreso en ese momento o quien sea elegido, como ocurrió con Vacaza en su disputa con Mari Carmen Alba”, recordó.

Asimismo, calificó de muy grave lo sucedido, porque el proceso de compra de armamento tiene más de 2 años de antigüedad en el trámite.

“Perú tiene una posición geopolítica muy complicada con cinco fronteras y Chile tiene F16 hace buen tiempo. Esa compra nos equipara estratégicamente en un esquema defensivo de no agresión mutua o de distensión”, mencionó.

Agregó que a ello se suma que el accionar de Balcázar nos ha puesto en una posición muy complicada en la relación con los Estados Unidos que, como lo ha manifestado su embajador, está sumamente disgustado.

“Perdemos esa alianza, perdemos la influencia americana, perdemos el soporte norteamericano y perdemos el apoyo en un esquema de distensión y quedamos solos, que de alguna manera es el esquema de la izquierda siempre, antimilitarista, antifuerzas armadas”, comentó.