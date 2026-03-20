China pide el fin de la guerra en Medio Oriente y advierte sobre las consecuencias económicas

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante una reunión de la APEC en octubre pasado. (Foto: Reuters)

Beijing reiteró la postura de que todas las partes en el conflicto del golfo Pérsico deben cesar los combates y que los flujos de energía de la región no deben verse obstaculizados.

China pidió el viernes el fin de la guerra en Medio Oriente, advirtiendo del impacto que tendría en la energía, el transporte marítimo y el comercio mundiales, en un momento en que el conflicto que ya se prolonga por casi tres semanas y no da señales de remitir.

"La historia y la realidad han demostrado repetidamente al mundo que la fuerza no es la solución a los problemas y que los conflictos armados solo engendran nuevo odio", dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, cuando se le preguntó si Beijing tenía algún mensaje para las comunidades musulmanas con motivo del fin del mes sagrado del Ramadán.

La "guerra que sigue extendiéndose" en Medio Oriente perjudica los intereses comunes de todos los países, dijo Lin, reiterando la postura de Beijing de que todas las partes en el conflicto del golfo Pérsico deben cesar los combates y que los flujos de energía de la región no deben verse obstaculizados.

Los comentarios ocurrieron en el vigésimo tercer aniversario de la guerra de Irak, que comenzó en 2003 cuando las fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieron Irak para derrocar a Sadam Husein, en parte basándose en la afirmación de que su Gobierno poseía armas de destrucción masiva. Esa guerra provocó años de caos e inestabilidad y creó un vacío de poder que condujo al auge del grupo terrorista Estado Islámico.

Costos energéticos

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene consecuencias desiguales para China. Los analistas afirman que el conflicto brinda a Beijing la oportunidad de presentarse como la superpotencia más fiable. Sin embargo, el aumento de los costos energéticos amenaza a sus fabricantes y podría desencadenar una mayor inflación si el enfrentamiento continúa.

La incertidumbre también amenaza con perturbar la iniciativa insignia del presidente chino, Xi Jinping, conocida como "La Franja y la Ruta".

Partes del proyecto atraviesan la región y ayudan a transportar mercancías chinas a mercados de exportación clave en el golfo Pérsico, el norte de África y Europa, en un momento de gran dependencia de la demanda externa debido a la deprimida demanda interna.

La guerra ha provocado que se retrase aproximadamente un mes y medio la reunión entre Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El viaje de Trump a China se había considerado una oportunidad para reiniciar las relaciones entre las dos superpotencias económicas, que se han visto sacudidas por los aranceles estadounidenses.

El viaje a China "se ha reprogramado y lo esperamos con interés", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.