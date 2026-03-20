Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

China pide el fin de la guerra en Medio Oriente y advierte sobre las consecuencias económicas

Beijing reiteró la postura de que todas las partes en el conflicto del golfo Pérsico deben cesar los combates y que los flujos de energía de la región no deben verse obstaculizados.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 10:36 hrs.

China guerra Irán Estados Unidos petróleo Comercio global
<p>El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante una reunión de la APEC en octubre pasado. (Foto: Reuters)</p>

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante una reunión de la APEC en octubre pasado. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Industria inmobiliaria hace un llamado “urgente a la prudencia” tras caída en ventas por anuncio de suspensión del IVA
2
Mercados

Renzo Vercelli, gerente general de AFP Capital: "En abril se viene una etapa súper crítica para la implementación de la reforma de pensiones"
3
Economía y Política

Quiroz lanza plan de medidas para ir hacia un PIB de 4%, pleno empleo y equilibrio fiscal
4
Mercados

Gerente general de Falabella recibe más de $ 700 millones en acciones por plan de incentivos de la compañía
5
Economía y Política

Oficio de Dipres reitera límites a sueldos de asesores estratégicos de ministerios y establece procedimientos para su contratación
6
Economía y Política

Gobierno pide la renuncia a la directora nacional del Sence
7
BrandCorner

Hitachi Construction Machinery establece su sede regional en Chile y anuncia un plan de inversión de US$ 200 millones en América Latina
8
Economía y Política

Cambios a TVN no son prioridad para Kast: Gobierno no avanzará en proyecto que crea endowment y analiza alternativas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete