Crisis en el Pentágono: destituyen al secretario de la Marina estadounidense en medio del bloqueo a Irán

John Phelan fue apartado del cargo tras un enfrentamiento con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El secretario de la Marina estadounidense, John Phelan, fue destituido el miércoles en medio de la crisis de liderazgo que sacude al Pentágono, inmerso en el bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra contra Irán.

La repentina salida de Phelan de su cargo fue anunciada por Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, en un breve comunicado publicado en X, sin ofrecer ninguna explicación. "El secretario de la Marina, John C. Phelan, deja la administración con efecto inmediato", escribió Parnell.

La destitución de Phelan se produce cuando Pete Hegseth, secretario de Defensa del Presidente Donald Trump, ha intentado destituir a varios líderes del Pentágono considerados disidentes con la administración.

Un alto funcionario de la administración declaró el miércoles: "El Presidente Trump y el secretario Hegseth coincidieron en que se necesita un nuevo liderazgo en la Marina. El secretario Hegseth informó a John Phelan de esta noticia antes de que se hiciera pública".

Como máximo responsable civil de la Armada estadounidense, reportando directamente a Hegseth, Phelan había liderado un esfuerzo por reconstruir la capacidad de construcción naval militar de Estados Unidos y establecer una "Flota Dorada".

Una persona familiarizada con el asunto indicó que existían tensiones con los altos mandos civiles del Pentágono, incluido Hegseth, en relación con el programa de construcción naval, así como con los nombramientos y ascensos de oficiales militares.

Esta salida se produce en medio de una de las misiones más trascendentales para las fuerzas navales estadounidenses en décadas: el bloqueo de los buques que transitan por los puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Hay 21 buques de guerra estadounidenses en la región, con siete más en camino. Más de una docena de ellos participan en el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes.

La salida de Phelan es el último episodio de los esfuerzos de Hegseth por reorganizar el Pentágono, que comenzaron al inicio del segundo mandato de Trump y se han convertido en un rasgo distintivo de su gestión.

Los cambios de liderazgo y las tensiones internas han continuado incluso mientras el ejército estadounidense se embarcaba en campañas militares cada vez más agresivas, desde la guerra con Irán iniciada a finales de febrero hasta la incursión en Venezuela en enero y los continuos ataques contra supuestos barcos narcotraficantes.

A principios de este mes, Hegseth forzó la salida de Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, mientras Trump desplegaba miles de soldados en Oriente Medio para la guerra con Irán y para prepararse para el posible uso de fuerzas terrestres en el país.

Las tensiones entre Hegseth y Dan Driscoll, secretario del Ejército, se han hecho cada vez más patentes en la esfera pública.

Phelan, financiero y donante político con sede en Palm Beach, Florida, será reemplazado de forma interina por Hung Cao, subsecretario de la Marina. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios