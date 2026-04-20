Kevin Warsh: ¿el próximo chivo expiatorio de Trump en la Fed?

El martes, el poderoso comité bancario del Senado iniciará audiencias para confirmar a Kevin Warsh como presidente del banco central estadounidense.

El nominado para liderar el banco central más poderoso del mundo quiere grandes cambios, pero existe el riesgo de un enfrentamiento con el Presidente por las tasas de interés. El martes Warsh asistirá al comité bancario del Senado para su audiencia de confirmación.

La elección de Donald Trump para dirigir el banco central más importante del mundo está a punto de comenzar su prueba. El martes, el poderoso comité bancario del Senado iniciará audiencias para confirmar a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Lo que está en juego no es solo la gestión de la mayor economía del planeta, sino también decisiones que pueden forzar a otros países a devaluaciones o sacarlos de dificultades financieras.

Mientras el economista de 56 años se prepara para unos días intensos en el Capitolio, hay tres grandes preguntas en el aire.

¿Qué quiere hacer Warsh en el banco central? ¿Seguirá los pasos del actual presidente de la Fed, Jay Powell, y terminará enfrentado con Trump, con la economía estadounidense en la línea de fuego? ¿Y el Senado pleno finalmente votará para ratificarlo en el cargo?

Una serie de entrevistas con personas cercanas a Warsh, así como con actores de Washington y Wall Street, dibuja el perfil de un hombre que ha esperado años su momento y que planea grandes cambios en áreas que van desde la política de comunicación hasta la reducción de los activos de la Fed.

Pero hay desafíos aún más inmediatos.

Con Trump presionando por recortes de tasas pese a las presiones inflacionarias impulsadas por la guerra con Irán, intentar complacer al Presidente podría detonar una fractura con los otros 11 responsables de fijar tasas en la Fed —y socavar profundamente la credibilidad del banco central tras media década de inflación sobre la meta.

Desafiar a la Casa Blanca implica el riesgo de poner a Warsh en rumbo de colisión con el Presidente, especialmente en la antesala de las cruciales elecciones de medio término de noviembre.

“Lógicamente, Trump le daría a Warsh cierto margen y pensaría ‘este tipo ha dicho que está básicamente a favor de bajar tasas con el tiempo y le daré espacio antes de atacarlo’”, dice Don Kohn, exvicepresidente de la Fed. “Pero la lógica no siempre prevalece en Truth Social”.

¿Quién es Warsh y qué quiere?

Warsh, que perdió frente a Powell hace ocho años, ha aspirado durante mucho tiempo al principal cargo en la Fed. Tanto así que, cuando Trump sugirió poco después de la elección presidencial de 2024 que podría nombrarlo secretario del Tesoro, Warsh dejó claro que le interesaba mucho más liderar el banco central.

El republicano, que afirma haber sido “bendecido” por ser alumno del monetarista Milton Friedman en Stanford, se convirtió en el gobernador más joven en la historia de la Fed en 2006 y ganó notoriedad en el momento más crítico: la crisis financiera.

Tras trabajar previamente en Morgan Stanley y en la Casa Blanca de George W. Bush, se convirtió en el enlace del entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, con Wall Street y el Congreso.

También fue un hawk de la inflación, manifestando preocupaciones por las presiones de precios apenas días antes de la caída de Lehman Brothers en 2008. Finalmente, la crisis resultó ser profundamente desinflacionaria.

En contraste, Warsh ha sido más dovish durante el actual mandato de Trump, en momentos en que el Presidente ha calificado a Powell de “tonto” y “idiota” por no recortar los costos de financiamiento.

Warsh ha adaptado ideas del ex presidente de la Fed Alan Greenspan para argumentar que un boom de productividad impulsado por la inteligencia artificial abrirá espacio para fuertes recortes de tasas, una idea que otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) descartan.

Esa no es la única posible fuente de tensión con sus potenciales colegas. Durante gran parte de los 15 años desde que dejó el directorio de la Fed, ha criticado a la institución.

“Ha estado fuera de la Fed durante muchos años, observando desde afuera, por lo que es razonable pensar que llegará con una visión fresca de cómo deberían hacerse las cosas”, dice Raghuram Rajan. “Por supuesto, llegará en un momento de enormes restricciones políticas”.

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Comunicación, datos y críticas internas

Una crítica central de Warsh a la Fed apunta a su política de comunicación, donde preferiría un enfoque de “menos es más”.

Detesta los llamados dot plots, los gráficos publicados cuatro veces al año que entregan al mercado las proyecciones anónimas de tasas de 19 autoridades. “Una vez que los responsables de política revelan su proyección económica, pueden convertirse en prisioneros de sus propias palabras”, dijo en un discurso el año pasado.

Warsh también quisiera limitar la cantidad de discursos y entrevistas que concede. Si bien no puede controlar cuánto hablan otros funcionarios de la Fed, espera que sigan su ejemplo. Cree que esa exposición mediática no solo genera demasiado ruido, sino que también refuerza —de forma poco útil— la visión de los inversionistas de que el banco central es el actor indispensable para resolver los problemas económicos y calmar la volatilidad de los mercados.

“Warsh cree que la sobrecomunicación crea el riesgo de prometer demasiado o dañar la credibilidad del comité”, dice Vincent Reinhart.

Los escándalos de trading —que llevaron a la renuncia, más recientemente, de la gobernadora Adriana Kugler— muestran, a su juicio, la necesidad de mayor autoexamen por parte del equipo senior. La Fed endureció sus restricciones a las operaciones financieras de altos funcionarios en 2022 tras infracciones previas.

El nominado también quiere reformar el enfoque de recopilación de datos para incluir más información en tiempo real.

Warsh discrepa con la Fed respecto de las causas del aumento inflacionario al inicio de esta década, que el banco central atribuye a la pandemia y a la guerra en Ucrania. Él considera que ese análisis refleja falta de curiosidad entre algunos funcionarios. En cambio, sostiene que la compra de billones de dólares en deuda pública fue una razón significativa del alza de precios.

Cree que un análisis más profundo podría fortalecerse mediante “discusiones familiares” dentro de la Fed, como las que vivió durante la era Bernanke.

Pero para dejar su huella en la política monetaria de un FOMC que bajo Powell ha operado mayoritariamente por consenso, deberá convencer a sus colegas.

Balance y tasas

Warsh también quiere reducir el balance de US$ 6,7 billones (millones de millones) de la Fed, inflado por las compras masivas de bonos durante la crisis financiera y la pandemia.

Chris Waller ha rechazado la idea de volver a niveles previos a la crisis como “ineficiente” y “estúpida”, ya que podría generar turbulencias al restringir la liquidez del sistema.

Personas cercanas a Warsh señalan que cualquier cambio sería gradual y basado en extensa investigación.

Warsh ha argumentado que reducir el balance crearía espacio para bajar tasas de corto plazo, endureciendo las condiciones financieras mediante menor liquidez. Sin embargo, economistas advierten que vender bonos del Tesoro elevaría los costos de financiamiento de largo plazo para el Gobierno y los créditos hipotecarios.

¿Está Warsh destinado a chocar con Trump?

Warsh no era necesariamente la primera opción del Presidente estadounidense este año como presidente de la Fed.

Durante mucho tiempo, Trump sugirió a miembros de su círculo cercano que su candidato preferido era el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, un aliado cercano.

Pero la candidatura de Hassett provocó un rechazo en Wall Street debido a su lealtad a Trump en temas que van desde los aranceles hasta el despido del jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales. Finalmente, se vio frustrada por una investigación penal contra Powell iniciada por la aliada de Trump Jeanine Pirro, fiscal de Estados Unidos para Washington DC.

La decisión de Powell de dar una respuesta pública a una investigación del Departamento de Justicia que, según él, era una maniobra para presionar a la Fed a recortar las tasas de interés, puso de relieve lo que muchos en Wall Street consideraban el riesgo de tener a un “yes-man” de Trump al frente del banco central.

Titantes financieros como el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, trabajaron en privado para convencer a Trump de elegir a un candidato distinto de Hassett. Fue en ese contexto que Warsh finalmente obtuvo el nombramiento.

Warsh no es en absoluto un desconocido para Trump. Tiene línea directa con el Presidente y también existen conexiones familiares. El nominado es yerno de Ronald Lauder, multimillonario megadonante republicano y amigo de Trump desde la universidad.

Conoce al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dirigió las primeras etapas del proceso de entrevistas, desde su época trabajando en la oficina familiar del magnate de Wall Street Stanley Druckenmiller.

Dada la competencia por el favor de Trump, la postura reciente de Warsh sobre las tasas de interés ha atraído un escrutinio particular.

“Trump tenía la lealtad y la disposición a aplicar un relajamiento incondicional [de la política monetaria] como uno de los principales criterios para elegir a su presidente de la Fed”, dice Derek Tang, de Monetary Policy Analytics. “Pero, por supuesto, Warsh también tiene un historial muy largo [de posturas hawkish sobre las tasas de interés]”.

Alan Schwartz, quien trabajó con Warsh durante su etapa en Bear Stearns —el banco de inversión cuyo colapso en 2008 anticipó la crisis financiera—, sostiene que el nominado responderá principalmente a los cambios en la economía, no a la presión de la Casa Blanca, al decidir qué hacer con las tasas de interés.

“Aunque eso coincidía con lo que la administración Trump consideraba correcto, si los hechos cambian, Kevin no se mantendrá rígido”, dice Schwartz, quien hoy es presidente ejecutivo de la gestora de activos privados Guggenheim Partners. “Kevin tiene una sólida reputación como experto en política financiera y estará impulsado por llegar a la respuesta correcta”.

Su problema más inmediato, suponiendo que obtenga la confirmación del Senado, es que las consecuencias de la guerra con Irán han reducido sus opciones incluso para un pequeño recorte de tasas que podría apaciguar al Presidente, al menos en parte.

“No es un gran momento para asumir, está lleno de desafíos”, dice Rajan, quien también cree que —además de la alta inflación— los problemas en el sector de crédito privado podrían obligar a Warsh a gestionar riesgos para la estabilidad del sistema financiero estadounidense. “Pero tiene la capacidad para hacerlo, así que espero que resulte bien”.

Con los precios del petróleo muy por encima de sus niveles previos a la guerra, los mercados consideran que un recorte de tasas en la reunión de junio de la Fed —que sería la primera de Warsh si reemplaza a Powell a mediados de mayo— está descartado.

Las operaciones en futuros sugieren expectativas de menos de un 50% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto este año, lejos del rumbo de la política monetaria buscado por un Presidente que ha pedido repetidamente en su red Truth Social que la Fed recorte las tasas “sustancialmente” y “de inmediato”.

Tang, de Monetary Policy Analytics, agrega: “Para Warsh, el período de luna de miel podría ser muy corto”.

De hecho, la actitud antagonista de Trump hacia la Fed no se limita a Powell y la política de tasas de interés. El Presidente ha intentado —sin éxito— despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario. Ella niega las acusaciones y ha llevado el intento del Presidente de destituirla ante la Corte Suprema.

Ese historial podría complicar otro objetivo de Warsh: reformar la relación del banco central con el Poder Ejecutivo.

Warsh sostiene, en parte como consecuencia de su intención de reducir el balance de la Fed, que el banco central debería rediseñar su relación con el Tesoro de modo que, fuera de crisis financieras, deje de comprar grandes cantidades de bonos para apoyar la economía estadounidense.

Pero, dada la hostilidad pública de Trump hacia Powell y Cook, no está claro hasta qué punto Warsh podrá impulsar una reforma estructural en el Capitolio.

“La mayoría en el Senado cree que la institución funciona”, dice Michael Feroli, economista jefe para EEUU en JPMorgan Chase. “No creo que quieran escuchar a alguien que busca hacer cambios radicales”.

¿Cuáles son los obstáculos para que Warsh obtenga el cargo?

Warsh cuenta con numerosos apoyos —tanto demócratas como republicanos— entre economistas académicos y exaltos funcionarios.

Durante su etapa en la Fed, Austan Goolsbee, hoy presidente de la Fed de Chicago, trabajó con él desde la Casa Blanca de Obama.

“Tengo todas las expectativas de que se tomará el cargo muy en serio”, dijo Goolsbee al FT la semana pasada. “Le importa la Fed”.

La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice afirmó en una entrevista poco después de la nominación de Warsh que él “se preocupa profundamente por los temas y por la economía y la prosperidad de Estados Unidos… Kevin va a seguir su criterio y su misión”.

Pero Warsh aún no sabe cuándo —o incluso si— el Senado pleno votará su confirmación.

Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte que integra el comité bancario, ha dicho que bloqueará la nominación de Warsh para que no pase a votación formal en el Senado completo hasta que se cierre la investigación penal contra Powell. Eso abre la posibilidad de que el actual presidente de la Fed permanezca en el cargo incluso después de que expire su mandato el 15 de mayo.

Un escenario así difícilmente sería bien recibido por el Presidente. Trump dijo el miércoles pasado que despediría a Powell si el presidente de la Fed no se retiraba “a tiempo” y añadió que aún quería que Pirro continuara con la investigación penal. Powell dice que permanecerá como presidente interino hasta que Warsh obtenga el respaldo mayoritario en el Senado.

Sin el apoyo de al menos 51 de los 53 senadores republicanos, la aspiración de Warsh de convertirse en presidente de la Fed probablemente fracasará en un Senado caracterizado por una fuerte polarización.

Una vez que la investigación contra Powell llegue a su conclusión, muchos en la administración, en el Capitolio —y en los mercados de predicción política— creen que un Senado republicano finalmente no le negará a Warsh el cargo que ha ambicionado durante tanto tiempo.

Algunos sostienen que los retrasos incluso podrían resultar una especie de bendición para el futuro presidente de la Fed.

Decisiones judiciales favorables a Cook y Powell no solo destrabarían su proceso de confirmación, sino que también le darían a Warsh protección frente a la presión de la Casa Blanca.

Aunque Warsh ha sido reservado en los últimos meses sobre la independencia de la Fed, se ha pronunciado públicamente sobre el tema en el pasado.

En 2010, cuando aún era gobernador de la Fed, pronunció un discurso titulado “An Ode to Independence”, en el que calificó la capacidad de los bancos centrales para tomar sus propias decisiones como “preciosa” y un “pilar de la credibilidad institucional”.

“Estoy seguro de que Warsh, independientemente de lo que le haya dicho a Trump, no quiere pasar a la historia como el próximo Arthur Burns y ser el hombre que desató años de estanflación”, dice Gagnon, el exfuncionario de la Fed, en referencia al jefe del banco central ampliamente recordado por ceder a la voluntad del Presidente Richard Nixon y, al hacerlo, contribuir al aumento de la inflación.

“Si la Corte Suprema defiende a Lisa Cook y protege su cargo, entonces presumiblemente Warsh también estará protegido. Creo que sentirá que puede hacer lo que considera correcto —y lo que considera correcto probablemente decepcionará a Trump”.