Director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU renunció: "No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán"

El jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo renunció el martes, convirtiéndose en el primer y más alto funcionario de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, en dimitir por la guerra con Irán, al señalar que Teherán no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby”, escribió Joseph Kent en una carta a Trump publicada en X.

En esa misma línea, agregó: "No puede apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses".

Algunos expertos han señalado que una amenaza inminente sería necesaria para que Estados Unidos inicie una guerra bajo la legislación vigente. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional tampoco respondió de inmediato. Funcionarios de inteligencia se vieron sorprendidos por la noticia.

Kent es cercano a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha mantenido un bajo perfil desde que comenzó la guerra con Irán.

Gabbard no ha emitido declaraciones públicas y solo ha aparecido en público durante el traslado solemne de soldados estadounidenses fallecidos a principios de este mes durante el conflicto con Irán.