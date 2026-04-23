El embajador Brandon Judd felicita a su par Andrés Ergas por su designación en Washington: "Estoy listo para que su gestión sea exitosa"

El actual embajador de los Estados Unidos, Brandon Judd, publicó este jueves en su cuenta oficial de X sus felicitaciones a Andrés Ergas, quien será el nuevo embajador de Chile en Washington, y expresó su disposición a apoyar su llegada a Washington.

“Estoy listo para hacer todo lo que esté a mi alcance para que su gestión en Washington sea exitosa”, señaló Judd en la publicación. “Trabajemos juntos, a ambos lados de la línea del Ecuador, para mantener sólida esta relación por otros 200 años”.

Felicitaciones a Andrés Ergas por su designación como embajador ante los Estados Unidos. Estoy listo para hacer todo lo que esté a mi alcance para que su gestión en Washington sea exitosa. Trabajemos juntos, a ambos lados de la línea del Ecuador, para mantener sólida esta… pic.twitter.com/thRKun17ef — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) April 23, 2026

Andrés Ergas Heymann, empresario de 59 años, fue designado como embajador de Chile en Estados Unidos por el presidente José Antonio Kast con el objetivo de atraer inversiones y profundizar el comercio internacional.

Ergas se ha establecido como un empresario con un amplio desempeño en distintos rubros, como el sector financiero, turístico, de vestuario, automotriz e inmobiliario, este último especialmente en Estados Unidos, lo que le ha facilitado construir relaciones con empresarios norteamericanos.

En los años 90, fundó Finersa, institución financiera dedicada al factoring y el leasing y también formó parte de los directorios de Banco de Chile desde 2017, Nomads of the Seas, su empresa de exploraciones de lujo en la Patagonia, Todo Moda, BMW Chile y la Inmobiliaria Paidahue, entre otros.