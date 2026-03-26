Francia dice que se ha puesto en contacto con 35 países para misión posterior a la guerra en el estrecho de Ormuz

Se trataría de una iniciativa "estrictamente defensiva", de la que ya estarían participando países de todos los continentes.

Francia informó que su jefe militar mantuvo conversaciones este jueves con unos 35 países, en su búsqueda de socios y propuestas para una misión destinada a reabrir el estrecho de Ormuz una vez que finalice la guerra en Medio Oriente.

Los aliados occidentales de Estados Unidos han dicho que no participarán en el conflicto actual. Sin embargo, están dispuestos a hacer algo ante la inquietud sobre la capacidad de Irán de seguir amenazando la vía marítima incluso después de que acabe el conflicto bélico en curso.

El tráfico en la zona ya se ha ralentizado hasta casi detenerse después de que Irán atacó buques durante el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Un comunicado del Ministerio de Defensa francés no reveló los nombres de las potencias extranjeras que mantuvieron conversaciones con el jefe de las Fuerzas Armadas, Fabien Mandon, en una videoconferencia, pero señaló que procedían de todos los continentes. Fuentes indicaron que se trataba de conversaciones iniciales para conocer la visión de los países sobre la crisis, aportar ideas y recabar opiniones sobre cómo podría ser una misión.

"Esta iniciativa, independiente de las operaciones militares en curso en la región, es de carácter estrictamente defensivo", indicó el comunicado. "Su objetivo es organizar la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades".

Por otra parte, el almirante Nicolas Vaujour, jefe de Estado Mayor de la Armada francesa, dijo que tuvo conversaciones con 12 pares navales, entre ellos los de Gran Bretaña, Alemania, Italia, India y Japón. "Estamos intercambiando opiniones sobre cuestiones relacionadas con la libertad de navegación y la seguridad marítima, ya que el mar es una arteria vital para nuestra economía global y la estabilidad regional", escribió el jueves en X.