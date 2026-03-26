Francia dice que se ha puesto en contacto con 35 países para misión posterior a la guerra en el estrecho de Ormuz
Se trataría de una iniciativa "estrictamente defensiva", de la que ya estarían participando países de todos los continentes.
Noticias destacadas
Francia informó que su jefe militar mantuvo conversaciones este jueves con unos 35 países, en su búsqueda de socios y propuestas para una misión destinada a reabrir el estrecho de Ormuz una vez que finalice la guerra en Medio Oriente.
Los aliados occidentales de Estados Unidos han dicho que no participarán en el conflicto actual. Sin embargo, están dispuestos a hacer algo ante la inquietud sobre la capacidad de Irán de seguir amenazando la vía marítima incluso después de que acabe el conflicto bélico en curso.
El tráfico en la zona ya se ha ralentizado hasta casi detenerse después de que Irán atacó buques durante el conflicto con Estados Unidos e Israel.
Un comunicado del Ministerio de Defensa francés no reveló los nombres de las potencias extranjeras que mantuvieron conversaciones con el jefe de las Fuerzas Armadas, Fabien Mandon, en una videoconferencia, pero señaló que procedían de todos los continentes. Fuentes indicaron que se trataba de conversaciones iniciales para conocer la visión de los países sobre la crisis, aportar ideas y recabar opiniones sobre cómo podría ser una misión.
"Esta iniciativa, independiente de las operaciones militares en curso en la región, es de carácter estrictamente defensivo", indicó el comunicado. "Su objetivo es organizar la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades".
Por otra parte, el almirante Nicolas Vaujour, jefe de Estado Mayor de la Armada francesa, dijo que tuvo conversaciones con 12 pares navales, entre ellos los de Gran Bretaña, Alemania, Italia, India y Japón. "Estamos intercambiando opiniones sobre cuestiones relacionadas con la libertad de navegación y la seguridad marítima, ya que el mar es una arteria vital para nuestra economía global y la estabilidad regional", escribió el jueves en X.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cambios en Acafi: Luis Alberto Letelier deja la presidencia luego de 10 años y asume el cargo la exAmeris, María José Montero
El timonel saliente se mantendrá en la mesa. Al directorio también ingresó el nuevo socio de Toesca y exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla.
Gobierno nombra a José Ignacio Mujica, socio fundador de Ameris, como vicepresidente ejecutivo de Corfo
Este jueves el Ministerio de Economía ingresó el decreto que designa a Mujica, inversionista, emprendedor y con experiencia en el mundo financiero, al mando ejecutivo de la agencia pública.
MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación
La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete