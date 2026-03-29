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Irán advierte de represalias a Washington ante posible ataque terrestre mientras arriban marines estadounidenses en el Medio Oriente

Este domingo los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto tenían previsto reunirse en Islamabad para debatir formas de detener la guerra.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 29 de marzo de 2026 a las 11:39 hrs.

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<p>Equipos de rescate tras un ataque aéreo en Teherán el 27 de marzo.</p>

Equipos de rescate tras un ataque aéreo en Teherán el 27 de marzo.

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