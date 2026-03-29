Irán advierte de represalias a Washington ante posible ataque terrestre mientras arriban marines estadounidenses en el Medio Oriente
Este domingo los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto tenían previsto reunirse en Islamabad para debatir formas de detener la guerra.
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Irán dijo estar dispuesto a responder a un ataque terrestre de Estados Unidos y acusó el domingo a Washington de estar preparando una ofensiva por tierra al mismo tiempo que buscaba negociaciones.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de enviar mensajes sobre posibles negociaciones mientras planeaba en secreto el envío de sus fuerzas terrestres, y añadió que Irán estaba dispuesto a responder si se desplegaban soldados estadounidenses.
"Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es que nunca aceptaremos la humillación", dijo en un mensaje a la nación.
La guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se ha extendido por Oriente Medio, y los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lanzaron el sábado sus primeros ataques contra Israel desde el inicio del conflicto.
Los ataques apuntan a una posible nueva amenaza para el transporte marítimo mundial, ya afectado por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, que anteriormente servía de conducto para aproximadamente una quinta parte de la oferta mundial de petróleo y gas natural licuado.
Washington ha enviado miles de infantes de marina a Oriente Medio, y el primero de los dos contingentes llegó el viernes a bordo de un buque de asalto anfibio, informó el ejército estadounidense.
El Washington Post citó a funcionarios estadounidenses que afirmaban que el Pentágono se estaba preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, que podrían incluir incursiones de soldados de operaciones especiales y de infantería convencional. Según el Post, aún no está claro si el presidente Donald Trump aprobará los planes para el despliegue de soldados terrestres.
Reuters ha informado de que el Pentágono ha barajado opciones militares que podrían incluir fuerzas terrestres.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos sin soldados terrestres, pero que estaba desplegando fuerzas en la región para dar a Trump la "máxima" flexibilidad.
Conversaciones en Pakistán
Paralelamente, este domingo los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto tenían previsto reunirse en Islamabad para debatir formas de detener la guerra de un mes de duración de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado la muerte de miles de personas y ha provocado la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial.
También se están llevando a cabo contactos a nivel militar, y el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, mantiene un contacto regular con el vicepresidente estadounidense JD Vance, según una fuente familiarizada con las conversaciones.
Por otra parte, una fuente turca familiarizada con el asunto dijo que Ankara estaba trabajando con otras naciones en una propuesta para abrir el estrecho de Ormuz, algo necesario para una mayor distensión.
Otra fuente diplomática señaló que la prioridad de Turquía era garantizar un alto el fuego. "Garantizar el paso seguro de los buques podría servir como una importante medida de fomento de la confianza en este sentido", dijo la fuente.
Continuidad de los ataques
Mientras los esfuerzos por alcanzar un fin negociado a la guerra avanzaban lentamente, el ejército israelí continuó su implacable ofensiva aérea contra Irán, afirmando el domingo que sus fuerzas habían atacado la infraestructura de fabricación de armas de Teherán, incluidas decenas de instalaciones de almacenamiento y producción el día anterior.
Cinco personas murieron en un ataque ante un muelle en la ciudad portuaria meridional de Bandar-e-Khamir, que también destruyó dos buques, informaron los medios estatales iraníes.
Israel también atacó objetivos en el Líbano como parte de su campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán, matando a tres periodistas libaneses en un ataque sobre un vehículo de los medios de comunicación, informó la cadena libanesa Al Manar TV, así como a un soldado libanés.
Adicionalmente, un edificio que albergaba la cadena de televisión qatarí Al-Araby en Teherán fue alcanzado por Israel el domingo, según la agencia de noticias semioficial Mehr, que mostró una excavadora retirando escombros de un bloque de varios pisos dañado.
Irán continuó sus ataques contra Israel y varios Estados del golfo. Las defensas aéreas derribaron un dron cerca de la residencia del líder del partido gobernante kurdo iraquí en Erbil en la madrugada del domingo, según informaron fuentes de seguridad. Otro ataque con dron tuvo como objetivo la residencia del presidente de la región del Kurdistán iraquí un día antes, según las mismas fuentes.
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