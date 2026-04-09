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Netanyahu instruye negociaciones directas con el Líbano tras haber intensificado los ataques

Trump se comunicó con el líder israelí y le pidió que redujera las agresiones para garantizar el éxito de las negociaciones con Irán.

Por: Agencias

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 12:43 hrs.

guerra Israel Líbano Irán Estados Unidos medio oriente
<p>Netanyahu instruye negociaciones directas con el Líbano tras haber intensificado los ataques</p>

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