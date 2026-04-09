Netanyahu instruye negociaciones directas con el Líbano tras haber intensificado los ataques
Trump se comunicó con el líder israelí y le pidió que redujera las agresiones para garantizar el éxito de las negociaciones con Irán.
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El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el jueves que ha dado instrucciones para que Israel inicie conversaciones de paz con el Líbano que incluirían también el desarme de Hezbolá.
La situación del Líbano se ha convertido en uno de los puntos de discordia entre Estados Unidos e Irán, de cara a las negociaciones que parten este viernes en Islamabad. De hecho, los iraníes justificaron el cierre del estrecho de Ormuz -que nunca alcanzó a reabrirse del todo- en los ataques sufridos por los libaneces el miércoles.
Este jueves, Israel volvió a atacar a sus vecinos del norte, aunque con menor intensidad.
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