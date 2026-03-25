Posturas siguen alejadas: Irán rechazó plan de EEUU y presentó sus propias condiciones para un alto al fuego

Teherán exige que no haya más conflictos bélicos con su país y que se reconozca su soberanía en el estrecho de Ormuz. El mercado moderó su optimismo y el crudo Brent cerró en US$ 102 este miércoles.

Tras una partida de semana de versiones contrapuestas sobre la existencia de un diálogo entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra en curso en Medio Oriente, este miércoles comenzó a quedar más claro el terreno que se está pisando. Se están desarrollando negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, en las que operan como mediadores Pakistán, Turquía y Egipto.

¿Cómo progresan esas conversaciones? Ahí el asunto se vuelve a complicar.

El martes por la noche salió a la luz que EEUU elaboró un documento con 15 puntos para negociar un alto al fuego. Este miércoles a primera hora desde Pakistán aseguraban que ese plan ya estaba en poder de la República Islámica, la que no demoró en hacer público su rechazo a la propuesta.

En términos generales, la Casa Blanca planteaba medidas como el levantamiento de sanciones, el desmantelamiento del programa nuclear iraní, limitaciones a sus misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz.

La cadena estatal iraní Press TV, citando a un alto funcionario del Gobierno, consignó que Teherán “reaccionó negativamente” a la propuesta de Washington, calificándola de “una estratagema para aumentar las tensiones” y considerándola “desconectada de la realidad del fracaso de EEUU en el campo de batalla”.

Más tarde, Abbas Araghchi dijo a la televisión iraní que “cualquier alto el fuego sin garantías es un círculo vicioso que conduciría a la repetición de la guerra”.

La respuesta más dura provino de la cúpula militar. “Nuestra primera y última palabra siempre ha sido, es y será esta: alguien como nosotros jamás se reconciliará con alguien como ustedes, ni ahora ni nunca”, dijo el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el comando militar de Irán, en un mensaje de video este miércoles, según lo recogido por Financial Times.

“No llames a tu derrota un acuerdo. La era de tus promesas ha llegado a su fin”, agregó.

Las diferencias entre EEUU e Irán “se pueden superar”, afirmó la cancillería de Egipto, uno de los mediadores. “Esta podría ser la última oportunidad para reducir la tensión y evitar una escalada total en la región”, agregó.

La alternativa que ofrece Irán

Los iraníes fueron un poco más allá. Además de manifestar su rechazo al plan estadounidense, plantearon una contrapropuesta orientada a poner fin a las hostilidades, articulada en torno a cinco puntos.

En ella, bajo los lineamientos del líder supremo Mojtabá Jameneí, Teherán plantea como base un cese integral de los ataques y operaciones atribuidas a EEUU e Israel, junto con el establecimiento de mecanismos que ofrezcan garantías de no repetición del conflicto en el futuro.

Asimismo, la propuesta incorpora la solicitud de compensaciones por los daños ocasionados desde el 28 de febrero, así como el término de las acciones militares estadounidenses e israelíes dirigidas contra Hezbolá en el Líbano y contra milicias proiraníes en Irak.

El planteamiento se completa con la aspiración de obtener un reconocimiento internacional de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Ante estas definiciones, se redujeron las bajas que registraba el petróleo Brent, de manera que con un descenso de 2,27% cerró la jornada en US$ 102,2 el barril.

Poco después de hacerse pública la negativa iraní a la propuesta de Washington, la vocera de la Casa Blanca ofreció una conferencia de prensa donde se apegó al optimismo expresado recientemente por Trump, catalogando las negociaciones con Teherán como “productivas”.

De todas maneras, aseguró que “si Irán no acepta la realidad y no comprende que ha sido derrotado, el Presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca”, añadiendo que el mandatario “no fanfarronea y está listo para desatar el infierno. Irán no debería volver a equivocarse”.

Negociaciones indirectas

Dos intentos diplomáticos previos que terminaron en guerra cimentan la reticencia iraní a negociar con Washington, aseguró un diplomático iraní a Wall Street Journal. Sin embargo, esta misma fuente sostuvo que la República Islámica no ha cerrado la puerta a las conversaciones indirectas.

En Egipto -uno de los países mediadores- su ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, sostuvo que las diferencias entre EEUU e Irán “se pueden superar”, agregando que espera que las negociaciones directas se reanuden pronto, ya que “esta podría ser la última oportunidad para reducir la tensión y evitar una escalada total en la región”.

En efecto, la continuidad de las agresiones pone de manifiesto ese riesgo.

Este mismo miércoles, Irán continuó con los ataques dirigidos a los países del Golfo. Arabia Saudita informó nuevos ataques de misiles y drones contra una de sus regiones al oriente, rica en petróleo. Adicionalmente, un número indeterminado de drones atacó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, según lo informado por la Autoridad General de Aviación Civil de ese país.

En tanto, Israel continúa intensificando su ofensiva en el sur del Líbano, donde el líder de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó que sus militantes, “continuarán sin límites y están dispuestos a hacer sacrificios sin restricciones”.

De acuerdo con el investigador senior del Middle East Institute, Brian Katulis, “lo que hace que este momento sea particularmente peligroso es la convergencia de múltiples líneas de conflicto. No se trata solo de EEUU-Irán o Israel-Irán; es una confrontación en red que es más difícil de desescalar una vez que cobra fuerza”.