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Posturas siguen alejadas: Irán rechazó plan de EEUU y presentó sus propias condiciones para un alto al fuego

Teherán exige que no haya más conflictos bélicos con su país y que se reconozca su soberanía en el estrecho de Ormuz. El mercado moderó su optimismo y el crudo Brent cerró en US$ 102 este miércoles.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Trump Irán guerra medio oriente Francisca Guerrero
<p>El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí. Fotos: Reuters</p>

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí. Fotos: Reuters

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