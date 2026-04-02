Bolsa chilena cae en cierre anticipado de Semana Santa por duras palabras de Trump en discurso sobre la guerra

Sin embargo, el impacto sobre los mercados bursátiles se aminoró de forma importante, tras conocerse que Irán está trabajando en el borrador de un protocolo con Omán para "monitorear" el tráfico en el estrecho de Ormuz.

No cayó bien en los mercados la cadena nacional que Donald Trump ofreció anoche a los estadounidenses para abordar la guerra de Irán. El petróleo se disparó y las bolsas retrocedieron este jueves por la dura retórica del mandatario, aunque noticias posteriores sobre el estrecho de Ormuz diluyeron los temores.

El S&P IPSA chileno cayó 1,1% hasta los 10.739,15 puntos en un cierre anticipado por la víspera de Viernes Santo. Las acciones de Mallplaza (-6,8%), Parque Arauco (-6%) y Andina-B (-5,8%) encabezaron las bajas del día, contrario a sus significativas ganancias del miércoles.

El principal selectivo de la Bolsa de Santiago había quedado a un paso de regresar a los niveles previos a la guerra. De hecho, registró un alza de 3,1% en esta semana corta, lo que representa un segundo avance semanal consecutivo.

Bolsas internacionales

Al cierre de Wall Street, el Dow Jones cayó 0,1%, el S&P 500 no tuvo cambios y el Nasdaq ganó 0,2%. Previamente, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 cedió 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres subió 0,7%. Y en Asia, el japonés Nikkei perdió 2,4%, seguido por el CSI 300 (-1%) de China continental y el Hang Seng (-0,7%) hongkonés.

"Vamos a golpearlos con extrema dureza las próximas dos o tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, amenazó Trump en el discurso televisado de anoche, que también destacó por la falta de referencias a las negociaciones de paz con Teherán.

Sin embargo, las pérdidas bursátiles se moderaron de forma importante y en algunos casos se revirtieron, tras conocerse que Irán está trabajando en el borrador de un protocolo con Omán para "monitorear" el tráfico en el estrecho de Ormuz.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo a la agencia de noticias rusa Sputnik que junto con Omán -conocido por su perfil de país mediador en el golfo Pérsico- la república islámica asumirá una mayor responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad del tránsito.

Las novedades, en todo caso, no enfriaron demasiado las compras de petróleo. El barril de Brent subía (hasta el cierre de esta edición) 7,3% a US$ 108, mientras que el de WTI saltaba 11% hasta los US$ 111, y así el contrato de referencia en para los estadounidenses lograba un raro diferencial positivo. La demanda por dólares siguió vigente, aunque perdió algo de fuerza, y los rendimientos del Tesoro estadounidense borraron por completo sus alzas.

El mercado seguirá atento a cualquier posible titular negativo que pueda surgir en un fin de semana largo para buena parte del mundo occidental, debido a la Semana Santa.