IPSA abre a la baja y pierde los 10.600 puntos en medio de la expectación antes del deadline de Trump a Irán
El petróleo WTI subía 2,5% a US$ 115 por barril, mientras que el barril de Brent se estabilizaba en US$ 110. Todos los inversionistas están atentos a cualquier posible novedad antes de las 20:00 horas.
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La Bolsa de Santiago abrió en rojo este martes, a medida que se acerca el plazo límite de Donald Trump, quien amenazó con destruir activos como puentes y plantas energéticas de Irán, en caso de que este no reabra el estrecho de Ormuz.
El S&P IPSA caía 1,1% hasta los 10.581,65 puntos, presionado por las acciones de Cencosud (-2,5%), Bci (-2,1%) y Falabella (-1,5%), tras volver a la baja del fin de semana largo.
Concha y Toro (-0,8%) registró a primera hora un monto transado de más de $ 27 mil millones que corresponde a la materialización del programa de recompra de 29,31 millones de sus acciones, frente a la cual recibió ofertas que casi duplicaron esa cantidad.
Bolsas internacionales
En la apertura de Wall Street, el Nasdaq caía 0,6%, el S&P 500 bajaba 0,4% y el Dow Jones cedía 0,3%. En Europa, que acaba de volver de un largo receso por la Semana Santa, el continental Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 de Londres retrocedían 0,4%. Por su parte, las bolsas asiáticas no tuvieron cambios significativos.
El petróleo WTI subía 2,5% a US$ 115 por barril, mientras que el barril de Brent se estabilizaba en US$ 110. Todos los inversionistas están atentos a cualquier posible novedad antes de que se cumpla el deadline fijado por Trump para este martes a las 20:00 (misma hora en Chile).
"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", dijo a través de su red Truth Social esta mañana.
"Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", agregó.
Según Axios, EEUU lanzó ataques sobre activos militares en la isla Kharg, desde donde Irán exporta cerca del 90% de su petróleo. El bombardeo apuntó a búnkers, una estación de radares y un depósito de municiones, reportó Fox News.
La víspera estuvo marcada por la noticia de que Pakistán, Egipto y Turquía elaboraron una propuesta que involucra un alto al fuego de 45 días. Irán rechazó esta idea, y más tarde resumió en 10 puntos sus exigencias. La contrapropuesta iraní "no es lo suficientemente buena, pero es un paso significativo", reconoció Trump.
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