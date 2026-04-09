Dólar recupera los $900 en la apertura en medio de una frágil calma en los mercados por la tregua en Medio Oriente
El cobre Comex bajaba 0,87%, mientras el petróleo subía y volvía a ubicarse en torno a los US$ 100 por barril.
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El dólar recuperaba en la apertura del jueves los $900 en el mercado cambiario chileno, tras el desplome de la víspera, en medio de una frágil calma que reinaba en los mercados de divisas con los agentes pendientes de la evolución de la tregua entre Estados Unidos e Irán, mientras el petróleo subía para bordear los US$ 100 por barril dado que no hay indicios aún de una reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz.
El peso se negociaba en $900,58 en las primeras operaciones, con un alza de $2,01 desde el cierre del miércoles, cuando perdió casi $20 tras el anuncio de la tregua en Medio Oriente. El dollar index perdía 0,2%, mientras que el precio del cobre Comex bajaba 0,87%, a US$ 5,72 por libra.
El acuerdo del cese al fuego parece estar en una situación delicada, ya que Israel bombardeó más objetivos en el Líbano. El barril de petróleo Brent subía 3,63% a US$ 98,19 por barril, mientras que el WTI avanzaba 5,15% a US$ 99,26 por barril.
"De ver un cierre por sobre los $900 y que nuevamente las tensiones en Medio Oriente aumenten, la divisa podría que retome su senda alcista hasta niveles que vimos a comienzo de semana. Por otra parte, si se confirma que se abrirá el estrecho de Ormuz e Irán deja de atacar Líbano, nuevamente la divisa podrá volver a niveles de $890", dijo el director general de BeFx, Rodrigo Castillo.
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